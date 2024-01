Cosa conviene comprare a New York

Se stai pianificando un viaggio a New York e vuoi sapere cosa conviene comprare, la città offre una vasta gamma di opzioni per soddisfare tutte le tue esigenze di shopping. Ecco una panoramica dei posti migliori e delle cose più interessanti da acquistare a New York.

Grandi Magazzini e Centri Commerciali

Macy’s: Situato vicino all’Empire State Building, Macy’s è il più antico grande magazzino d’America. Offre una vasta selezione di abbigliamento, oggettistica per la casa, prodotti di bellezza e molto altro. I turisti possono beneficiare di sconti speciali presentando il passaporto. Bloomingdale’s: Questo grande magazzino è in continuo rinnovamento e offre prodotti di lusso, tra cui scarpe, borse, gioielli, arredamento e oggettistica per la casa. Nordstrom e Nordstrom Rack: Nordstrom offre una varietà di articoli di lusso e marchi più abbordabili. Nordstrom Rack, invece, è una sorta di outlet che propone marchi a prezzi inferiori. Manhattan Mall: Situato a Midtown, offre una varietà di negozi e servizi, inclusi JcPenny, Toys’R US, Sunglass Hut, Victoria’s Secret e Starbucks. Westfield WTC: Un nuovo centro commerciale vicino al memoriale dell’11 Settembre, che offre numerosi negozi.

Outlet e Shopping Specifico

Woodbury Common Outlet: Questo è uno degli outlet più grandi di New York con oltre 200 negozi di grandi marche come Calvin Klein, Diesel, Nike, Ralph Lauren e molti altri. Jersey Gardens: Menzionato come uno dei centri commerciali più convenienti fuori Manhattan, situato nel New Jersey. Century 21: Un negozio dove puoi trovare marchi come Ralph Lauren a prezzi scontati.

Shopping Unico e Particolare

Urban Outfitters: Perfetto per l’abbigliamento adolescenziale alla moda. Tiffany New York: Famosa per i suoi gioielli di lusso e ora ospita l’abito originale di Audrey Hepburn da “Colazione da Tiffany”. Lids a Time Square: Ottimo per acquistare cappellini ufficiali delle squadre di baseball di New York. Strand Bookstore: Una libreria indipendente molto famosa nell’East Village, ideale per acquistare libri, shopper e gadget. Zumiez: Negozio di streetwear e sneakers cool, perfetto per gli amanti dello skateboard. What Comes Around Goes Around in Soho: Una boutique di lusso vintage e second hand, con pezzi esclusivi di Hermès, Chanel e altre grandi firme. Glossier in Lafayette Street: Un negozio specializzato in prodotti di bellezza dove puoi creare il tuo lipgloss personalizzato. Supreme a Soho: Per gli amanti dello streetwear, offre prodotti a prezzi più bassi rispetto all’Europa.

Tecnologia ed Elettronica

B & H Photo: Un paradiso per fotografi amatoriali e professionisti. Apple Store sulla Fifth Avenue: Un must per gli amanti di Apple e della tecnologia in generale.

Negozi di Giocattoli

I negozi di giocattoli a New York offrono un’esperienza unica e sono ideali per visitatori di tutte le età, anche solo per curiosare.

In generale, New York è una città che offre un’infinita varietà di negozi e esperienze di shopping per tutti i gusti e le necessità. Che tu sia un appassionato di moda, un amante della tecnologia, un collezionista di oggetti unici o semplicemente alla ricerca di souvenir, troverai sicuramente qualcosa che soddisfi i tuoi desideri nella “Grande Mela”.

Ricorda che, oltre agli acquisti, New York offre anche esperienze culturali e gastronomiche uniche. Mentre esplori i vari negozi e quartieri, approfitta per assaporare la cucina locale e immergerti nell’atmosfera vibrante della città.

Per approfondire ulteriormente le possibilità di shopping a New York, puoi consultare le fonti da cui sono state tratte queste informazioni: ViaggiNewYork.it, Viaggi-USA.it, AmicheDiSmalto.it, e NewYorkFacile.it. Questi siti offrono consigli dettagliati e aggiornati su dove e cosa comprare a New York.