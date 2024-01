Cosa si intende per Gender reveal party

Un Gender Reveal Party è un evento relativamente nuovo e in rapida crescita di popolarità, sviluppato principalmente negli Stati Uniti. Questa celebrazione, che si tiene durante la gravidanza, ha lo scopo di rivelare il sesso del bambino agli amici e ai parenti degli aspettanti genitori, e talvolta agli stessi genitori. La pratica, che ha preso piede alla fine degli anni 2000, coinvolge spesso l’uso di simboli colorati — tipicamente il rosa per una ragazza e l’azzurro per un ragazzo — per indicare il sesso del nascituro.

I Gender Reveal Party possono essere organizzati in diversi modi. Ad esempio, il sesso del bambino potrebbe essere rivelato tagliando una torta che contiene un ripieno colorato, facendo scoppiare un palloncino pieno di coriandoli colorati, aprendo una scatola con palloncini elio che volano via, o attraverso altri metodi creativi. Questi eventi possono includere giochi, cibo a tema e altre attività sociali. Alcuni genitori scelgono di conoscere il sesso del bambino insieme agli ospiti, mentre altri lo sanno in anticipo e organizzano l’evento come una sorpresa per gli ospiti.

Nonostante la loro popolarità, i Gender Reveal Party sono stati oggetto di critiche. Alcuni puntano sul fatto che il termine “gender reveal” (rivelazione del genere) sia un errore, poiché ciò che viene effettivamente rivelato è il sesso biologico del bambino, non il suo genere, che è un costrutto sociale e può differire dal sesso assegnato alla nascita. Inoltre, queste feste sono criticate per rafforzare stereotipi di genere e per il potenziale impatto su individui transgender e non binari. Alcuni genitori hanno scelto di evitare questi eventi, in parte a causa delle crescenti discussioni sulla identità di genere e su questioni transgender.

Inoltre, ci sono stati incidenti in cui il tentativo di creare effetti speciali spettacolari in questi eventi ha causato infortuni, morti e danni su larga scala. Ad esempio, il famoso El Dorado Fire del 2020 è stato innescato da pirotecnica utilizzata in un Gender Reveal Party, causando estesi danni e la morte di un vigile del fuoco.

In sintesi, i Gender Reveal Party sono eventi festivi che possono variare grandemente in termini di scala e creatività, ma non sono esenti da controversie e critiche riguardo ai temi di genere e sicurezza​​​​​​​​.

