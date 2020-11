Covid-19: Guerra economica su chi riuscirà a distribuirlo

Secondo i dati aggiornati, Moderna , Pfizer e altri marchi nella corsa al vaccino contro il coronavirus si stanno avvicinando al traguardo. Questa settimana, Pfizer e il suo partner BioNTech hanno riportato dati di efficacia ad interim positivi dal loro studio di fase 3. Moderna e il team Pfizer hanno entrambi affermato di aspettarsi dati sulla sicurezza della fase 3 questo mese, dopodiché richiederanno un’autorizzazione per l’uso di emergenza (EUA) dalla Food and Drug Administration statunitense.

Chi sarà in grado di distribuire il vaccino?

Se guardiamo solo ai numeri, AstraZeneca è pronta a fornire più dosi di vaccino finora rispetto ai suoi colleghi. Il grande operatore farmaceutico prevede di produrre quasi 3 miliardi di dosi entro la fine del 2021. Tra gli accordi più importanti di AstraZeneca ci sono quelli con gli Stati Uniti e l’Europa. Il governo degli Stati Uniti ha offerto fino a 1,2 miliardi di dollari a sostegno del programma di AstraZeneca in cambio di 300 milioni di dosi di vaccino. E in base a un accordo con la Commissione europea, i membri dell’Unione europea avranno accesso a 400 milioni di dosi del vaccino di AstraZeneca.

AstraZeneca si è impegnata a fornire il suo vaccino a livello globale senza trarne profitto durante la pandemia. I fondi che riceve dagli accordi di fornitura compenseranno l’azienda per il proprio investimento nel programma vaccinale. Moderna, Pfizer e Novavax non hanno accettato l’impegno iniziale di non profit.

È impossibile calcolare esattamente quante dosi le aziende produrranno sulla base dei contratti annunciati finora. Alcuni accordi sono accordi di licenza, consentendo a un’altra società di rilevare la produzione e la vendita di un vaccino; tale società offre quindi allo sviluppatore del vaccino pagamenti fondamentali e una percentuale delle vendite del vaccino. Altri accordi non rivelano quante dosi sono state ordinate.

Quindi, mentre guardiamo Moderna, Pfizer e Novavax, consideriamo prima gli accordi che forniscono un numero di dosi di vaccino da fornire. Novavax ha ricevuto ordini per un minimo di 276 milioni di dosi per fornire a Stati Uniti, Australia, Canada e Regno Unito. Gli ordini di Moderna da Stati Uniti, Giappone, Canada e Svizzera ammontano a circa 175 milioni di dosi. E gli accordi di Pfizer includono 450 milioni di dosi per gli Stati Uniti, l’UE, il Giappone e il Regno Unito. A questo punto, Pfizer sarebbe in testa.

Israele ha ordinato un numero imprecisato di dosi da Moderna e il Canada ha ordinato un numero imprecisato di dosi da Pfizer.

Un altro indizio ci aiuterà a determinare quale azienda potrebbe diventare leader nella fornitura: la capacità. Novavax sta aumentando la sua capacità per fornire più di 2 miliardi di dosi entro la metà del prossimo anno. Pfizer afferma di poter erogare 1,3 miliardi entro la fine del prossimo anno e Moderna prevede di fornire tra 500 milioni e 1 miliardo di dosi entro tale data.