Cura degli occhi: Sicuramente non conosci questi metodi naturali

Esistono molti prodotti per la cura degli occhi che possono aiutarli ad apparire e sentirsi meglio, ma anche tantissimi rimedi naturali per renderli non solo belli ma soprattutto in salute.

Mangia molta frutta e verdura come carote, cosce, spinaci, papaia e mango. Tutti questi alimenti sono ricchi di beta carotene che aiuta ad avere occhi sani.

Riposati a sufficienza. Il riposo rinfrescherà gli occhi e li aiuterà a lavorare in modo più efficiente. Fai esercizio regolarmente per migliorare la circolazione sanguigna.

Bere almeno 12 bicchieri d’acqua per evitare qualsiasi tipo di gonfiore agli occhi. Bere molta acqua aiuta a eliminare le tossine dal corpo.

Non strofinare gli occhi per nessun motivo, ma semplicemente sbattere le palpebre. Sbattere le palpebre è un buon massaggio ed esercizio per gli occhi.

Usa un batuffolo di cotone pulito imbevuto di latte per pulire gli occhi. Il latte è un detergente naturale buono e sicuro. Usa sempre gli occhiali da sole durante le ore di punta per proteggere gli occhi dai raggi solari. I raggi diretti del sole provocano gravi danni agli occhi.

Mettere una fetta di patata o di cetriolo su entrambi gli occhi, dopo 10 minuti togliere e lavare gli occhi. Questo aiuta ad evitare le rughe sotto gli occhi e le occhiaie intorno agli occhi.

Alcuni dicono che la vista è “90% mentale e 10% fisica“. Fare esercizi per gli occhi può dare sollievo agli occhi stanchi.

Quindi gli esercizi per gli occhi non sono una mano santa, ma possono produrre ottimi risultati. Dopotutto, bastano pochi minuti al giorno.

Quali sono gli esercizi utili agli occhi?

Togli gli occhiali o le lenti a contatto, ti sentirai più a tuo agio e rilassato. Quando fai gli esercizi, concentrati intensamente sui tuoi occhi.

Fateli regolarmente, ad esempio idealmente 3 volte al giorno. I risultati saranno migliori. Prodotti naturali per la cura degli occhi in problemi minori come prurito agli occhi, arrossamento degli occhi e occhi irritati. Nelle farmacie e nei negozi di alimenti naturali vengono venduti diversi tipi di prodotti per la cura degli occhi, contenenti principalmente ingredienti come:

Cetrioli o acqua di cetriolo contenente calcio, vitamine A e C e magnesio, il cetriolo è noto per le sue proprietà lenitive e aiuterà a rilassare gli occhi e ridurre il rossore degli occhi. Lasciare le fette sulla pelle per almeno quindici minuti mentre ci si rilassa farà sembrare i tuoi occhi molto più rilassati.

Foglie o fiori di Agrimonia

Foglie e fiori secchi di questa pianta vengono aggiunti all’acqua bollita, dopodiché l’infuso viene filtrato e utilizzato per bagnare gli occhi, per ridurre gonfiore e prurito agli occhi.

Viene preparato un tè, raffreddato e i dischetti di cotone idrofilo vengono imbevuti nel tè, dopodiché i cuscinetti vengono posti sugli occhi o gli occhi per dieci minuti vengono lavati con questo liquido.