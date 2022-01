E gli eredi di Picasso entrano nel mondo delle criptovalute

I membri della famiglia dell’artista spagnolo Pablo Picasso hanno messo in vendita più di 1.000 pezzi d’arte digitale di una delle sue sculture.

L’opera non è mai stata vista pubblicamente.

La nipote di Picasso, Marina Picasso, e suo figlio Florian Picasso hanno mostrato ai media alcune delle opere d’arte nella loro casa a Ginevra, in Svizzera. Dicono che i pezzi digitali siano un mix di arte antica e lavoro digitale.

I Picasso vogliono fare soldi con il recente interesse per gli NFT, o token non fungibili. Gli NFT sono una sorta di arte digitale che ha guadagnato popolarità nel 2021.

Le vendite di NFT hanno guadagnato milioni di dollari. Ma sono stati criticati come dannosi per l’ambiente e come schemi per fare soldi.

Ma un’opera d’arte di Picasso segnerebbe un cambiamento per gli NFT, ha detto la sua famiglia.

Gli NFT si basano su una tecnologia chiamata blockchain, utilizzata anche con valute digitali note come criptovalute.

Un NFT può essere allegato a un’opera d’arte digitale o ad altre cose esistenti in forma digitale. L’NFT ha lo scopo di fornire la prova che gli oggetti digitali sono reali. Mentre chiunque può vedere il lavoro, l’acquirente ha i diritti di proprietà ufficiali.

“Stiamo cercando di costruire un ponte tra il mondo NFT e il mondo delle belle arti“, ha affermato Florian Picasso, pronipote dell’artista.

La famiglia dell’artista mantiene le immagini del pezzo per lo più private, mostrando solo una piccola parte del lavoro. È un pezzo di ceramica delle dimensioni di una grande ciotola.

Marina Picasso ha affermato che il pezzo è dell’ottobre 1958, quando era bambina.

“È gioioso, felice“, ha detto. “Rappresenta la vita ed è uno di quegli oggetti che hanno fatto parte della nostra vita, delle nostre vite intime, la mia vita con i miei figli“.

A marzo si terrà un’asta per l’opera di Picasso che includerà un NFT e la ciotola di ceramica. Venerdì inizia una vendita online di oltre 1.000 altri NFT attraverso i siti Web Nifty Gateway e Origin Protocol. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto.

Gli NFT arriveranno anche con musiche mixate da Florian Picasso. Suona musica per raduni come DJ ed è un produttore musicale. Ha lavorato con il cantante americano John Legend e il rapper Nas. La canzone completa non è stata rilasciata pubblicamente.

foto@Wikimedia