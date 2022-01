Volotea collega anche Olbia e Palermo con nuove destinazioni

La compagnia aerea low cost Volotea lancerà altre nuove rotte stagionali per la Francia in primavera, collegando Deauville con Olbia e Palermo.

Dal 15 aprile al 2 settembre 2022, l’azienda di voli low cost offrirà un volo ogni venerdì tra Deauville-Normandia e l’aeroporto di Palermo-Facone Borsellino in Sicilia, operato da Airbus single-aisle.

Sempre in Italia, Deauville sarà collegata anche con Olbia-Costa Smeralda in Sardegna ogni martedì dal 10 maggio al 30 agosto. Volotea non avrà concorrenza su queste due rotte, oltre a quella operata tra Palma di Maiorca e la Normandia.

Dal 15 maggio la low cost offrirà dal 15 maggio al 4 settembre nella sua base di Tolosa-Blagnac una nuova linea per Faro in Portogallo, con partenze il giovedì e la domenica sempre senza concorrenza.

Infine l’Ajaccio-Napoléon Bonaparte sarà collegata a Lussemburgo-Findel dal 1 giugno al 3 settembre mercoledì e sabato, sempre senza opposizioni. Volotea opera già 10 rotte nazionali da e per l’aeroporto corso.

La compagnia aerea prosegue così la sua espansione in Europa, lanciata nel 2011, Volotea ha trasportato quasi 35 milioni di passeggeri in tutta Europa dove ha 18 basi nelle “capitali regionali europee”: Alghero (dal 2021), Asturie, Atene, Bilbao, Bordeaux, Cagliari, Genova, Amburgo, Lione (dal 2021) , Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

foto@Wikimedia