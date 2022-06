Distimia, ecco come si insidia la depressione invisibile

La distimia, un tipo di depressione che non può essere riconosciuta facilmente ma dovrebbe essere presa in seria considerazione perchè può trasformarsi in depressione cronica se non trattata.

La depressione si manifesta spesso con la necessità di ritirarsi dalla vita sociale. Tuttavia, per alcuni assume una forma completamente diversa e un altro nome: Distimia. Chiamata anche Disturbo Depressivo Cronico, la distimia è vista come depressione cronica.

Le persone che soffrono di distimia, una forma quasi invisibile di depressione, continuano a vivere apparentemente normalmente. Vanno al lavoro, vedono i loro amici, continuano a fare esercizio. Tuttavia, vivono nel caos all’interno.

La distimia è accompagnata da sentimenti di inutilità, disperazione e una grande mancanza di fiducia in se stessi.

Le persone con distimia fingono di stare bene di fronte ai loro cari, soprattutto evitando di parlare dei loro sentimenti per non essere un peso per coloro che li circondano.

La distimia si presenta con sintomi sia psicologici che comportamentali. Si possono notare disturbi del carattere, problemi fisici, disturbi del sonno e digestivi. Il paziente può vivere quasi normalmente, ma c’è un cambiamento nell’autostima, nel sonno e nella capacità di concentrazione.

La distimia è una forma più lieve di depressione psicotica. Se non trattata, la distimia può peggiorare e trasformarsi in depressione maggiore.

Quali sono i sintomi principali della distimia

La distimia combina molti sintomi della depressione.

Nonostante le somiglianze con la depressione, la distimia è più facile da gestire quotidianamente. Forse puoi continuare gli studi, forse puoi andare a lavorare. Ma dentro ti senti esausto e frustrato.

In generale, i sintomi che indicano la distimia includono:

disturbo dell’appetito

O mangi molto più del solito o perdi la voglia di mangiare. Il tuo rapporto con il cibo cambia in ogni situazione.

Disturbi del sonno

Potresti provare insonnia o, al contrario, dormire molto più del solito e questo potrebbe impedirti di goderti determinati momenti.

Pessimismo

Ti senti costantemente stanco e perdi la tua energia. Hai difficoltà a prendere decisioni e spesso vedi il futuro in modo oscuro. Il pessimismo praticamente ti invade.

Eviti le situazioni in cui devi incontrare persone

Quando sei stanco di affrontare la quotidianità, quando non hai più energie per agire a fine giornata, non è più possibile prepararsi all’interazione. Ad esempio, annullerai gli appuntamenti, sceglierai di stare da solo, stai lontano da chi ti circonda e soprattutto dalle persone che ami.

Sei costantemente stanco

A differenza di una persona gravemente depressa, collassata e incapace di far fronte a qualsiasi cosa, l’energia che hai diminuisce nel tempo mentre continui a lavorare correttamente.

Hai grandi difficoltà a concentrarti

Che si tratti di una rivista o di un romanzo, non puoi più leggere. Non riesci più a concentrarti su un argomento e a volte durante una conversazione non capisci appieno di cosa sta parlando il tuo interlocutore.

Durante la visione, a volte perdi la concentrazione e devi fermarti e tornare indietro per alcuni minuti per seguire nuovamente l’argomento o le informazioni. Infine, questa difficoltà di concentrazione, che può essere normale quando sei stanco, colpisce molte aree della tua vita quotidiana.