Dolore alla schiena persistente? Forse è la tua sedia

Se hai dolori persistenti alla schiena è forse giunto il momento di guardare più attentamente la sedia su cui sei seduto.

Per diverse centinaia di anni non c’è stato alcun cambiamento nel design di base della sedia convenzionale. Il sedile è stato impostato con un angolo di 90 gradi rispetto allo schienale, con una forma a “L”.

Poi c’è stata l’invenzione del su e giù con un pistone idraulico. Un’ulteriore aggiunta alla “sedia da ufficio” è stata la disposizione dei braccioli.

Negli anni ’70 un importante cambiamento nella forma di base a “L” della sedia da ufficio è avvenuto attraverso gli studi e le ricerche del Dr. AC Mandal in Danimarca, che è stato uno dei pionieri nel proporre i vantaggi di una sedia con rotelle e sedile inclinato.

Il dottor Mandal aveva scoperto che l’unico modo per rimanere seduto senza soffrire di mal di schiena era appoggiarsi in avanti sulle gambe anteriori della sedia.

Ha anche osservato che molti bambini delle scuole hanno fatto la stessa cosa quando hanno cercato di alleviare il mal di schiena.

Mandal ha raccomandato che il sedile si inclinasse in avanti di 15°. Quando assumendo questa posizione, la nostra colonna lombare non ha bisogno di appiattirsi per assumere la postura seduta e le nostre anche e il tronco sono nella posizione di equilibrio ottimale per i muscoli.

Inclinando il sedile in avanti si altera il baricentro da dietro le ossa della seduta (tuberosità ischiatica) direttamente sopra di esse. Di conseguenza i muscoli non devono irrigidirsi o contrarsi per mantenere una postura eretta.

Allo stesso tempo la curva lombare (lordosi) viene ripristinata e la pressione sui dischi viene ridotta.

La maggior parte del peso viene caricato sulle ginocchia e mentre questo riduce la pressione sui dischi, i muscoli hanno dovuto lavorare di più per mantenere una postura eretta poiché non c’è lo schienale.

Quando i muscoli si stancano c’è una naturale tendenza a cedere. Oltre a questi problemi, le ginocchia e gli stinchi possono diventare piuttosto doloranti dopo un po’ poiché non è prevista la modifica della posizione del ginocchio.

Nonostante i vari inconvenienti citati, tuttavia, molte migliaia di queste sedie furono vendute a causa dell’evidente sollievo dato ai dischi attraverso il sedile inclinato in avanti che alleviava la pressione della colonna vertebrale.

Il vero segreto, tuttavia, per mantenere una colonna vertebrale sana è avere una sedia che consenta un movimento naturale e libero tra le inclinazioni in avanti e all’indietro. Questo imposta una “azione di pompaggio” continua che nutre le cellule dei tuoi dischi spinali,

Esercitare i muscoli della schiena e ti consente di stare seduto per ore e ore con pochissimo disagio.