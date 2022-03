A Kiev si creano blocchi stradali per fermare i russi

Le forze armate ucraine, con l’aiuto di civili, hanno istituito posti di blocco nel centro di Kiev per impedire alle truppe russe di tentare di invadere la capitale ucraina.

Il blocco improvvisato va avanti da giorni a Kiev, ma le ultime informazioni indicano che da stamattina i preparativi dei residenti di Kiev per un attacco russo si sono intensificati.

Allo stesso tempo, i funzionari ucraini hanno confermato oggi la presenza dell’esercito russo a Kherson, una grande città dell’Ucraina meridionale che Mosca ha annunciato ieri mattina di essere stata occupata dopo pesanti combattimenti.

Il capo delle autorità regionali, Gennady Lahuta, ha detto via Telegram che “le forze di occupazione (l’esercito russo) sono in tutti i distretti della città e sono molto pericolose“.

Ha inoltre aggiunto che le forze russe hanno sequestrato l’edificio dell’amministrazione regionale, secondo Reuters. Il sindaco della città di 290.000 abitanti, Igor Kolikhayev, ha affermato di aver parlato con “visitatori armati”, sottintendendo, senza nominare, l’esercito russo.

Allo stesso tempo, Mariupol è stata bloccata dalle forze russe, che stanno bombardando le infrastrutture urbane critiche nel porto della città, lasciando l’area senza acqua, riscaldamento ed elettricità e impedendo ai rifornimenti di entrare o evacuare le persone.

In questa situazione si parla di secondo round di colloqui tra i governi russo e ucraino, che si concentrerà su un possibile cessate il fuoco, sarebbe dovuto iniziare questa mattina, ma non ha avuto luogo, ha detto Lavrov in una conferenza stampa in Russia.

La televisione di stato ha affermato che “la delegazione ucraina ha trovato ancora una volta dei motivi per rimandare i colloqui , probabilmente ha seguito la linea da Washington“.

Secondo le ultime informazioni, la parte ucraina non è d’accordo con la sede dei negoziati, con la parte russa che afferma che i colloqui sono stati concordati per svolgersi alle 14:00.