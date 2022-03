Joe Biden utilizza la guerra in Ucraina per aumentare i consensi

I membri del Congresso si sono alzati più volte per applaudire il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, martedì, durante il suo discorso sullo stato dell’Unione, in cui ha cercato di utilizzare il sostegno bipartisan per affrontare la Russia per rafforzare l’unità interna.

Il presidente Biden ha dedicato la prima parte del suo discorso di un’ora a entrambe le camere del Congresso all’invasione russa dell’Ucraina filo-occidentale.

Biden ha elogiato la resistenza del popolo ucraino, giurando di aiutare i combattenti ucraini e confiscare gli yacht dei ricchi vicini al Cremlino. I membri di entrambi i partiti lo hanno applaudito in una scena rara al Congresso negli ultimi tempi.

Ma il presidente 79enne, che deve affrontare un indice di gradimento molto basso e una feroce opposizione da parte dei repubblicani ancora sotto l’influenza di Donald Trump, ha anche cercato di cavalcare l’onda positiva anche nella politica interna.

Ha approfittato del declino della pandemia di Covid-19 per giocare sull’unità interna.

“Il Covid-19 non dovrebbe più controllare le nostre vite”, ha affermato, davanti a membri del Congresso, ministri e giudici della Corte Suprema, che quasi tutti hanno rinunciato alle mascherine a seguito delle nuove raccomandazioni delle autorità sanitarie.

Biden ha sottolineato: “Continueremo a combattere questo virus come facciamo con altre malattie“, aggiungendo che “dobbiamo rimanere vigili” a causa della possibilità che emergano nuove mutazioni dal virus.

Il presidente Biden, consapevole di rischiare di perdere la sua risicata maggioranza in Parlamento durante le elezioni di metà mandato di novembre, ha cercato un atto di equilibrio politico davanti al Congresso.

fonte@AFP / Foto@Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons