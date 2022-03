Cancro, attenzioni a questi sintomi che possono verificarsi

La diagnosi precoce del cancro offre una grande opportunità per il trattamento e il recupero da questa malattia.

Esistono più di 200 tipi di cancro, o come viene chiamata una malattia maligna e i sintomi sono spesso diffusi in tutto il corpo o in alcune parti di esso.

Il cancro si verifica quando le cellule anormali si moltiplicano senza controllo e si diffondono in un’altra posizione.

Le cellule possono invadere e distruggere i normali tessuti del corpo e, in un processo chiamato metastasi, il cancro può diffondersi in tutto il corpo.

Il cancro è una delle principali cause di morte nel mondo.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il mondo ha superato una nuova soglia nel 2021, quando a circa 20 milioni di persone è stato diagnosticato un cancro e 10 milioni di persone ne sono morte.

Cancer Research UK ha delineato un elenco di sintomi del cancro di cui dovresti essere a conoscenza. Molti studi medici hanno dimostrato che in caso di diagnosi precoce dell’infezione, ciò aumenta notevolmente i tassi di guarigione.

I sintomi generali includono:

Perdita di peso inspiegabile, stanchezza o dolore inspiegabili, tosse costante, perdita di appetito e gonfiore persistente, un insolito nodulo o gonfiore in qualsiasi parte del corpo, alterazioni della pelle.

Un cambiamento nel movimento intestinale, come costipazione o sangue nelle feci, sanguinamento vaginale insolito, problemi di minzione e sangue nelle urine.

Questi sintomi possono essere causati da malattie non cancerose, ma dovrebbero essere segnalati al medico.

Cambiamenti insoliti nelle dimensioni, nella forma o nella struttura del seno, compresi i cambiamenti nel capezzolo o nella pelle.

Sottolineiamo che la comparsa di questi sintomi non significa necessariamente che la malattia sia stata confermata, ma può essere utile per monitorarla e rilevarla precocemente, ed è necessario consultare un medico in merito a uno qualsiasi di questi sintomi.