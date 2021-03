Donald Trump: Rimossa statua di cera perchè la prendevano a pugni

“Le orecchie sono state strappate a Obama sei volte. E poi il naso di Bush è stato colpito non so quante volte. Le persone sono solo aggressive nei confronti degli schieramenti politi opposti” sottolinea il direttore.

Il modello Biden è in lavorazione presso la sede di Ripley in Florida, ma fino ad allora sembra che la statua di cera di Trump rimarrà dietro le quinte.

Sembra che i visitatori del Waxworks di Louis Tussaud a San Antonio, in Texas , abbiano tirato fuori le loro frustrazioni legate all’ex presidente Donald Trump, vista l’incredibile somiglianza della statua di cera che la direzione ha dovuto spostare in deposito.

Dissetarsi non vuol dire bere solo acqua, c’è chi preferisce bere un tè e chi non rinuncerebbe al caffè Quando vuoi dissetarti, probabilmente non pensi a una tazza di caffè o tè. Ma nonostante le cose che hai sentito finora, il caffè e il tè contenenti caffeina non si disidratano, secondo […]