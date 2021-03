Tè e caffè diuretici ma non disidratano

Dissetarsi non vuol dire bere solo acqua, c’è chi preferisce bere un tè e chi non rinuncerebbe al caffè

Quando vuoi dissetarti, probabilmente non pensi a una tazza di caffè o tè. Ma nonostante le cose che hai sentito finora, il caffè e il tè contenenti caffeina non si disidratano, secondo gli esperti. Ecco perché!

La caffeina è un lieve diuretico, il che significa che stimola i reni a espellere più sodio e acqua dal corpo attraverso l’urina. Se vai spesso in bagno e perdi molti liquidi, è normale pensare di essere disidratato, ma le cose non funzionano così, secondo gli specialisti dell’Università della California, Scuola di Medicina di Los Angeles.

Nel momento in cui bevi una tazza di caffè o un bicchiere di tè freddo, assimili necessariamente un volume di liquido insieme a quella dose di caffeina.

Anche se questa caffeina è un lieve diuretico, non perderai più liquidi nelle urine rispetto a quando bevi una bevanda contenente caffeina.

Il tuo corpo è in grado di assorbire quanto più fluido possibile ed eliminare il resto. Per questo motivo, alcuni esperti ritengono che il caffè mattutino ti aiuti a idratarti, non al tramonto. Per questo motivo caffè e tè possono e devono far parte delle otto tazze d’acqua che consumi in un giorno.

E se si verificano mal di testa o altri sintomi dopo il caffè mattutino, probabilmente non è colpa della disidratazione. Potresti essere sensibile alla caffeina o disidratato per motivi che non hanno nulla a che fare con il caffè o il tè.