La serie cult “Uno di noi sta mentendo” ha lasciato definitivamente il catalogo Netflix. Ora puoi guardare gli episodi legalmente solo sulla piattaforma Prime Video.
Dove vedere le due stagioni oggi
Il teen drama basato sul romanzo di Karen M. McManus non è più disponibile sul gigante dello streaming. La migrazione dei diritti ha spostato l’intero pacchetto dei 16 episodi su Amazon Prime Video.
Per accedere ai contenuti basta un abbonamento Prime attivo. Non sono previsti costi aggiuntivi di noleggio per le stagioni già rilasciate.
- Piattaforma: Prime Video.
- Stagioni disponibili: 1 e 2.
- Stato della serie: Cancellata dopo la seconda stagione.
Perché la serie è stata spostata
La decisione deriva dalla scadenza degli accordi di distribuzione internazionale tra NBCUniversal e Netflix. Peacock, il produttore originale, ha rinegoziato la presenza del titolo sui mercati europei.
Molti utenti hanno segnalato la scomparsa improvvisa della serie dalla propria “lista”. Si tratta di una rimozione definitiva che coinvolge l’intero territorio italiano.
Dettagli tecnici per la visione
La visione su Prime Video garantisce la risoluzione 4K HDR per i dispositivi compatibili. Puoi scaricare gli episodi per la visione offline tramite l’app ufficiale.
- Apri l’app Prime Video.
- Cerca “Uno di noi sta mentendo”.
- Seleziona la stagione desiderata.
Il mistero del finale aperto
Nonostante il cambio di piattaforma, la serie rimane senza una conclusione definitiva. Peacock ha confermato che non verrà prodotta una terza stagione per chiudere i cliffhanger.
I fan sperano in un salvataggio da parte di un altro network. Al momento, però, non esistono trattative ufficiali per nuovi episodi.
Cast e personaggi principali
- Annalisa Cochrane: interpreta Addy Prentiss.
- Chibuikem Uche: nel ruolo di Cooper Clay.
- Marianly Tejada: è Bronwyn Rojas.
- Cooper van Grootel: veste i panni di Nate Macauley.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.