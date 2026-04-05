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Victorious scompare da Netflix: ecco cosa sta succedendo davvero

Antonio Capobianco

Victorious non è più disponibile su Netflix a causa della scadenza dei diritti di licenza con Paramount. Molti utenti segnalano la scomparsa improvvisa della serie proprio in queste ore.

Perché la serie non si trova più

Netflix rinnova periodicamente il proprio catalogo basandosi su accordi temporanei con i produttori. Il contratto per la sit-com con Victoria Justice è terminato ufficialmente a inizio mese.

I titoli prodotti da terzi vengono rimossi automaticamente allo scoccare della mezzanotte del giorno di scadenza. Non si tratta quindi di un bug tecnico dell’applicazione mobile o della smart TV.

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Ecco i motivi principali della rimozione:

  • Scadenza licenza: Il contratto tra Netflix e Nickelodeon/Paramount è giunto al termine.
  • Strategia streaming: Paramount+ sta accentrando i propri contenuti originali sulla propria piattaforma.
  • Rotazione catalogo: Netflix dà priorità alle proprie produzioni originali “Netflix Series”.

Dove vedere Victorious adesso

La serie completa è migrata stabilmente su Paramount+, la piattaforma proprietaria del brand Nickelodeon. Alcune stagioni potrebbero essere disponibili temporaneamente anche su Prime Video tramite canali tematici.

È improbabile che il titolo torni su Netflix nel breve periodo, salvo nuovi accordi commerciali. La scomparsa riguarda la maggior parte dei mercati europei, inclusa l’Italia.

Rimanere loggati o riavviare l’app non risolverà il problema della ricerca. Il titolo è stato rimosso definitivamente dal server centrale della piattaforma.

By Antonio Capobianco

Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.

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