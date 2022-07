Dream Catcher: la ruota “Acchiappasogni” dalle succose vincite

Quando si parla di roulette l’immagine che ci viene in mente è spesso quella del croupier e del tavolo verde, magari legata a qualche film come Casablanca, vincitore di ben 3 premi Oscar. Uno dei giochi da casinò classici, con una fama legata ai grandi giocatori e soprattutto abbastanza distante dal mondo digitale.

Ma è un’immagine realistica? Non proprio: le piattaforme di gioco online stanno rivoluzionando anche la roulette, creando titoli che vanno oltre la dinamica della pallina che scorre e che sono in grado di coinvolgere anche i giocatori più esigenti.

Dream Catcher firmata da Evolution Games, è un ottimo esempio di questa tendenza legata ai giochi casino, un gioco che unisce, fonde l’elemento tradizionale della roulette per creare una ruota della fortuna con una combinazione di gioco decisamente innovativa e divertente.

Se avete mai messo piede in un casinò, sapete che le ruote della fortuna sono degli elementi strategici, piazzati di solito vicino alle casse, per permettere ai giocatori di fare un ultima giocata prima di ritirare le vincite: una strategia che funziona perché le ruote della fortuna sono davvero semplici da usare. È vero anche in questo caso, con un meccanismo di gioco facile da approcciare accompagnato da un dealer reale, che vi guida nell’esperienza, rendendola ancora più immersiva.

La modalità di gioco live ha portato fortuna a questo titolo ma non è l’unico motivo del suo successo, favorito dalla semplicità estrema delle regole che ci aiuta a far girare la ruota e verso la vittoria

Abbiamo a disposizione ben 54 settori su cui puntare, con diversi payout e moltiplicatori:

i numeri 1, 2, 5, 10, 20 e 40 corrispondono ai pagamenti 1 a 1, 2 a 1, 5 a 1, 10 a 1, 20 a 1 e 40 a 1, che corrisponde a moltiplicare la puntata iniziale per 2, 3, 6, 11, 21 e 41.

Da tenere d’occhio poi i due moltiplicatori speciali, in corrispondenza degli spicchi x2 e x7 , in grado di moltiplicare per la stessa cifra la vostra puntata e vi regalano un giro gratis della ruota.

Molto interessante poi la funzione autoplay che permette anche a chi non ha molto tempo da investire di programmare la cifra che vogliamo scommettere e il numero di volte in cui vogliamo scommettere, in modo da garantire un numero di giocate fisso con cui tentare la fortuna!