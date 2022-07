Come far fronte alla carenza di vitamina B12

La vitamina B12 è essenziale per varie funzioni del corpo come aiutare a formare i globuli rossi e prendersi cura della funzione del sistema nervoso.

La carenza di vitamina B12 colpisce circa il sei percento delle persone di età inferiore ai 60 anni e il numero aumenta con l’età, secondo il sito web del Times of India.

Una carenza di questo nutriente chiave può causare danni molto gravi al sistema nervoso, quindi è importante essere in grado di individuare i segnali di pericolo. Uno di questi sintomi può essere segnalato nel nostro torace.

Gli effetti della carenza di vitamina B12 sul cuore

La carenza di vitamina B12 può manifestarsi con un battito cardiaco accelerato. Una carenza di questa vitamina può portare a una mancanza di globuli rossi nel tuo corpo.

Può portare a una mancanza di ossigeno nel corpo, costringendo il corpo a pompare più sangue intorno per compensare, il che porta a una frequenza cardiaca più rapida.

La carenza di vitamina B12 può portare all’anemia, che in seguito può anche causare complicazioni cardiache e polmonari. Un’anemia grave può anche portare a un battito cardiaco anormalmente veloce che può portare a insufficienza cardiaca.

Altri sintomi della carenza di vitamina B12

A parte i cambiamenti nella frequenza cardiaca, una carenza di questa vitamina può portare a un colore giallo pallido sulla pelle, lingua irritata e arrossata, ulcere alla bocca, visione offuscata, irritabilità, depressione e deterioramento delle capacità mentali come memoria e comprensione.

Può anche cambiare il modo in cui pensi, come ti senti e come agisci.

Quali sono le principali fonti di vitamina B12

La vitamina B12 si trova principalmente nella carne e nei prodotti lattiero-caseari. Alcune buone fonti di vitamina includono carne come fegato animale e reni, come il fegato di agnello, che è anche ricco di rame, vitamina A e vitamina B2.

I pesci come le sardine e il salmone sono un’ottima fonte di acidi grassi omega-3 e vitamina B12. Altre buone fonti includono uova, latte e formaggio.

Di quanta vitamina B12 abbiamo bisogno

La dose ottimale di vitamina B12 dipende da fattori come il sesso e l’età. Gli adulti di età compresa tra i 19 ei 64 anni necessitano di circa 1,5 microgrammi di vitamina B12 al giorno.

In uno studio di 8 settimane su 100 anziani (di età superiore ai 50 anni), i ricercatori hanno scoperto che l’assunzione di 500 microgrammi di vitamina B12 ha migliorato i livelli di vitamina B12 nel 90% dei partecipanti.

Ci sono particolari cause che contribuiscono alla carenza di vitamina B12

A volte, nonostante assumi abbastanza vitamina B12 nella tua dieta, potresti sviluppare una carenza perché il tuo corpo non è in grado di assorbirla.

L’assorbimento può essere particolarmente difficile per quelli con condizioni digestive croniche come la sindrome dell’intestino irritabile (IBS), la celiachia o l’ipoacidità.

Un alto livello di acido nello stomaco è necessario per assorbire la vitamina B12, che spesso manca agli anziani. L’assunzione di aceto di mele o integratori naturali come la betaina può aiutare ad aumentare l’attività acidificante dello stomaco.