Nothing Phone 1, 50 Megapixel di fotocamera

Il mercato degli smartphone ha assistito ad una rivoluzione dopo l’annuncio ufficiale del Nothing Phone 1.

Si tratta del primo smartphone lanciato dall’azienda Nothing, di proprietà dell’imprenditore Carl Pei, dotato di ottime specifiche, elevate capacità ed un prezzo accessibile, che porterà all’acquisizione da parte del dispositivo, di un’ampia quota di mercato nel mercato.

Da parte sua “GSMArena” ha indicato che il nuovo telefono Nothing è dotato di un pannello posteriore trasparente con una bobina per la ricarica wireless e illuminazione a LED, che l’utente può personalizzare per molti usi, con un indicatore della percentuale di carica e un avviso per chiamate e notifiche e il telaio è realizzato in metallo.

Caratteristiche del Nothing Phone 1

Standard IP53 per la resistenza a liquidi e polvere.

Le luci a LED si sincronizzano con le suonerie del telefono.

Sensore di impronte digitali integrato.

Auricolari TWS.

Accendi le luci EV o AC

Display

Il Nothing Phone 1 è dotato di un ampio schermo OLED da 6,55 pollici con una risoluzione di 1080 x 2400 Hz, luminosità di picco di 1200 nits, un piccolo foro nella parte superiore dello schermo per la fotocamera frontale per i selfie, una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz. Qualità FHD.

Fotocamera

Lo smartphone Nothing funziona con un sistema a doppia fotocamera posteriore.

La fotocamera principale con sensore da 50 megapixel, Sony IMX766 prodotto dalla famosa azienda Sony, che ha una funzione OIS.

Il dispositivo ha un’ottima fotocamera frontale Sony con un sensore IMX471 da 16 megapixel, per scattare selfie ed effettuare videochiamate.

Batteria

Il telefono è equipaggiato con una grande batteria con una capacità di 4500 mAh, con supporto per la ricarica rapida di 33 watt e la ricarica wireless di 15 watt, oltre alla ricarica wireless inversa di 5 watt.

Processore e memoria

Il Nothing Phone 1 è alimentato da un processore realizzato dall’azienda americana Qualcomm, che è del tipo Snapdragon 778+ 5G, in quanto supporta le reti 5G ed è abbinato alla memoria.