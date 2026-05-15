Il mondo di Yellowstone si espande ufficialmente con il debutto di Dutton Ranch, la nuova serie che segue Beth Dutton e Rip Wheeler nel loro trasferimento in Texas. Dopo la fine della saga principale, i fan possono finalmente scoprire il destino della coppia più amata del franchise.

Addio Montana: la nuova vita (pericolosa) in Texas

Il capitolo Yellowstone si è chiuso, ma per Beth Dutton (Kelly Reilly) e Rip Wheeler (Cole Hauser) la tranquillità è un concetto astratto. In Dutton Ranch, i due si trasferiscono nel South Texas insieme al figlio adottivo Carter (Finn Little). Non si tratta però di una pensione anticipata: appena arrivati a Rio Paloma, la scoperta di un cadavere li trascina immediatamente in un vortice di violenza e segreti locali.

Il cambiamento di scenario è radicale. Se in Montana i Dutton erano i “sovrani” incontrastati, in Texas sono stranieri in una terra dura e sconosciuta. Come dichiarato dalla stessa Kelly Reilly, il Texas non è solo un’ambientazione, ma un vero e proprio personaggio con cui i protagonisti dovranno misurarsi.

Potrebbe interessarti anche:

Il cast: Annette Bening e Ed Harris sfidano i Dutton

La vera novità di questo spinoff, oltre all’ambientazione, è il calibro del cast che affiancherà i veterani della serie. La principale antagonista sarà Beulah Jackson, interpretata dalla candidata all’Oscar Annette Bening. Beulah è una proprietaria terriera determinata a proteggere il retaggio della sua famiglia, attivo da ben 190 anni, e non vede di buon occhio l’arrivo dei “nuovi ricchi” dal Montana.

Tra le altre figure chiave troviamo:

Ed Harris : nel ruolo di Everett McKinney, un veterano diventato veterinario.

: nel ruolo di Everett McKinney, un veterano diventato veterinario. Jai Courtney : che interpreta Rob-Will, un imprevedibile capo mandria.

: che interpreta Rob-Will, un imprevedibile capo mandria. Natalie Alyn Lind: nei panni di Oreana, un personaggio che stringerà un legame con il giovane Carter.

Questa nuova dinamica trasforma la serie in una lotta tra titani, dove il potere dei Dutton viene messo in discussione da figure altrettanto spietate e radicate nel territorio.

Il legame con l’universo di Taylor Sheridan

Dutton Ranch è il secondo spinoff ambientato nel presente della saga creata da Taylor Sheridan. Si affianca infatti a Marshals, la serie dedicata a Kayce Dutton (Luke Grimes) nel suo nuovo ruolo all’interno degli U.S. Marshals in Montana. Nonostante la distanza geografica, i fan sperano già in un crossover tra i fratelli Dutton, ipotesi che Kelly Reilly non ha escluso per il futuro.

Sul fronte produttivo, la serie nasce però con una piccola ombra: lo showrunner della prima stagione, Chad Feehan, ha lasciato il progetto poco prima del debutto a causa di divergenze creative con la produzione e il cast principale. Un eventuale rinnovo per una seconda stagione richiederà quindi una nuova guida creativa.

Quando e dove vedere Dutton Ranch

La serie debutta domani con i primi due episodi. Ecco i dettagli della programmazione:

Piattaforma : Paramount+ (disponibile dalle ore 09:00 italiane).

: Paramount+ (disponibile dalle ore 09:00 italiane). Cadenza : Un nuovo episodio ogni venerdì.

: Un nuovo episodio ogni venerdì. Struttura: La prima stagione è composta da 9 episodi.

I temi centrali rimangono quelli che hanno reso grande Yellowstone: la famiglia, la sopravvivenza e il prezzo altissimo che si deve pagare per mantenere la propria anima in un mondo che non perdona gli errori.

Nota dell’autore: