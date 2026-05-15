La prima stagione di Off Campus si è conclusa su Prime Video, ma le differenze con il romanzo “The Deal” di Elle Kennedy hanno sorpreso molti. Le showrunner spiegano il perché di queste scelte e anticipano un futuro lontano dai canoni di Bridgerton.

Il finale di Hannah e Garrett: perché il breakup è cambiato

Chi ha amato il primo volume della saga di Elle Kennedy sa che la rottura temporanea tra Hannah (Ella Bright) e Garrett (Belmont Cameli) avviene per motivi economici: il padre di lui minaccia di tagliargli i fondi. Nella serie Prime Video, invece, la dinamica è molto più psicologica e profonda.

Le showrunner Louisa Levy e Gina Fattore hanno spiegato che, nel 2026, le nuove regole sui compensi per gli atleti universitari (NIL) avrebbero reso poco credibile il ricatto finanziario. Un fuoriclasse come Garrett Graham avrebbe potuto guadagnare da solo attraverso contratti di sponsorizzazione.

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La scelta è ricaduta sulla paura del trauma: Garrett lascia Hannah perché teme di diventare violento come suo padre. Dopo l’esplosione di rabbia sul ghiaccio contro l’aggressore di Hannah, il protagonista si allontana per proteggerla da se stesso, rendendo il conflitto interno al personaggio e molto più moderno.

Niente “Effetto Bridgerton” per la stagione 2

Una delle dichiarazioni più interessanti riguarda la gestione della coppia nella seconda stagione. In molte serie tratte da saghe romance (come Bridgerton), una volta raggiunto il “lieto fine”, i protagonisti passano in secondo piano per lasciare spazio a una nuova coppia.

In Off Campus, Hannah e Garrett non spariranno. Le autrici hanno confermato che la serie esplorerà la “vera vita di coppia”:

Gestione degli impegni: Come si conciliano gli orari di un’atleta d’élite con quelli di una musicista.

Come si conciliano gli orari di un’atleta d’élite con quelli di una musicista. Sfide del mondo reale: Cosa succede dopo il bacio finale? La serie entrerà in un territorio inesplorato dai libri, dove i due restano presenti ma non come figure statiche sullo sfondo.

Cosa succede dopo il bacio finale? La serie entrerà in un territorio inesplorato dai libri, dove i due restano presenti ma non come figure statiche sullo sfondo. Evoluzione dei personaggi: Garrett continuerà il suo percorso di guarigione dal rapporto abusivo con il padre, un processo che non si risolve con uno schiocco di dita.

Cosa aspettarsi dal futuro: Dean, Allie e i nuovi arrivi

Il finale di stagione ha introdotto Hunter Davenport, un personaggio chiave che ha già creato scompiglio battendo Dean sul ghiaccio. Sebbene il secondo libro della saga di Elle Kennedy, The Mistake, si concentri su Logan, lo show sembra voler accelerare o mescolare le trame.

Le showrunner hanno mantenuto il mistero su quale sarà la coppia centrale dei prossimi episodi, ma hanno confermato che la struttura sarà corale. La narrazione seguirà un ritmo semestrale: ogni stagione coprirà un semestre accademico, permettendo ai personaggi di crescere senza correre troppo verso la laurea.

Timeline e produzione

La produzione della seconda stagione partirà a breve. Ecco i punti fermi confermati:

Ispirazione: La serie punta a coprire i primi quattro libri della saga. Cast: Il gruppo di amici verrà trattato come una “famiglia”, stile Parenthood o Dawson’s Creek. Nuovi personaggi: Jules rimarrà la voce narrante e il punto di vista esterno al mondo dell’hockey, fondamentale per spiegare le dinamiche sportive ai non esperti.

In attesa di annunci ufficiali sulla data d’uscita, una cosa è certa: la vita alla Briar University è appena iniziata e non sarà tutta “rose e fiori”.

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