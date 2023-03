Il daltonismo è un difetto visivo che altera la capacità di percepire i diversi colori e le sfumature, del tutto o in parte.

I daltonici non vedono colori diversi ma, semplicemente, eliminano alcuni toni dallo spettro dei colori. Esiste un solo tipo di daltonismo, l’acromatopsia, cioè mancata percezione dei 3 colori fondamentali. Tali soggetti vedono un mondo in bianco e nero, o meglio in una scala più o meno nitida di grigi.

Come appare il mondo a chi è daltonico (Foto@Pixabay)

Il mondo appare diverso ai daltonici, ma non in modo necessariamente negativo. Ad esempio, i colori che per noi sono molto simili, per loro possono essere molto diversi. Inoltre, i daltonici possono distinguere meglio i dettagli in condizioni di scarsa illuminazione, poiché la loro visione è meno influenzata dal colore.

Ecco come appare il mondo a chi è daltonico:

Protanopia: mancanza di percezione del rosso. Il rosso appare nero o grigio scuro, il verde appare giallo o beige.

Deuteranopia: mancanza di percezione del verde. Il verde appare marrone o grigio, il rosso appare marrone o arancione.

Tritanopia: mancanza di percezione del blu. Il blu appare verde o rosa, il giallo appare rosa o grigio.

Acromatopsia: mancanza di percezione di tutti i colori. Il mondo appare in bianco e nero.

Il daltonismo è causato da un’alterazione dei coni che influenza la visione dei colori. Nella maggioranza dei casi è un disturbo genetico che si trasmette in genere a generazioni alterne. Il daltonismo ereditario è dovuto alla mutazione di un gene, che si trova sul cromosoma sessuale X. Questo cromosoma è unico negli uomini (XY) e doppio nelle donne (XX).

Tuttavia, un’errata percezione dei colori può essere anche acquisita. La sclerosi multipla colpisce le cellule nervose, comprese quelle che trasmettono gli impulsi elettrici dalla retina al cervello. Inoltre, l’uso di alcuni farmaci, come l’idrossiclorochina, può causare il daltonismo.

Il daltonismo può causare difficoltà nella vita quotidiana. Le persone affette da daltonismo possono avere difficoltà a distinguere i colori, in particolare il rosso e il verde, il blu e il giallo. Questo può causare problemi nella scelta dei vestiti, nella lettura di mappe e nella guida, poiché i semafori e le indicazioni stradali si basano sui colori. Inoltre, il daltonismo può limitare le opportunità di lavoro, poiché alcune professioni richiedono una percezione accurata dei colori, come i piloti, i vigili del fuoco e i poliziotti.