Instagram è un social network che permette di condividere foto e video con i propri amici e follower. Nel corso degli anni, l’applicazione si è evoluta e ha introdotto nuove funzionalità, tra cui la possibilità di aggiungere musica ai propri post.

Instagram ha rimosso la musica dal social a causa di problemi di licenze e diritti d’autore. L’azienda Meta e la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) non hanno rinnovato l’accordo per la gestione dei diritti della canzoni. Da oggi gli utenti non potranno più utilizzare brani musicali per i quali la SIAE detiene la licenza all’interno di Instagram e Facebook, arricchendo Storie, Reel e Post con le canzoni più adatte.

Ma perchè Instagram ha tolto la musica (Foto@Pixabay)

Per riavere la musica su Instagram, una prima cosa che puoi fare per provare a risolvere il problema della mancanza dell’adesivo musicale è chiudere e riaprire l’app di Instagram. Il bug che è alla base del problema, infatti, potrebbe in qualche modo essere risolto (almeno temporaneamente) in questo modo.

La rimozione della musica da Instagram

Da qualche tempo, Instagram ha rimosso la funzione di aggiunta della musica alle storie, lasciando molti utenti a chiedersi il motivo di questa scelta. La società Meta ha dichiarato che la rimozione è avvenuta a causa di problemi di licenze e diritti d’autore.

Come riavere la musica su Instagram

La rimozione della musica da Instagram ha lasciato molti utenti delusi, ma ci sono ancora modi per riavere la musica su Instagram. Speriamo che in futuro la società Meta possa risolvere i problemi di licenze e diritti d’autore e ripristinare la funzione di aggiunta della musica alle storie.