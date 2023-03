Il sonno è molto importante per la salute e il benessere. Secondo uno studio della National Sleep Foundation, ogni individuo, a seconda dell’età, ha bisogno di una quantità minima di ore di sonno quotidiane. Le ore di riposo notturno ci consentono di “ricaricare” il nostro organismo attraverso il passaggio, tra due stati, che si susseguono più volte nel corso della notte: il sonno REM e il sonno non-REM.

L’importanza del sonno si può evidenziare anche sul piano evolutivo: assente nei pesci e negli anfibi, comincia a comparire nei rettili, mentre le fasi REM e non-REM fanno una timida comparsa negli uccelli, per strutturarsi definitivamente nei mammiferi.

Come fare per riuscire ad addormentarsi (Foto@Pixabay)

Come fare per addormentarsi

Crea una routine serale: cerca di creare una routine serale che ti aiuti a rilassarti e a prepararti per il sonno. Ciò può includere attività come leggere un libro, fare yoga o meditazione, o semplicemente fare qualche respiro profondo.

Evita la tecnologia: evita di utilizzare dispositivi tecnologici come smartphone, tablet o computer prima di andare a letto. La luce blu emessa da questi dispositivi può interferire con il tuo ritmo circadiano e disturbare il sonno.

Evita di mangiare troppo prima di andare a letto: evita di mangiare pasti pesanti o troppo piccanti prima di andare a dormire. Questo può causare indigestione e rendere difficile addormentarsi.

Mantieni una temperatura confortevole: assicurati che la tua stanza sia a una temperatura confortevole per dormire. Una temperatura troppo calda o troppo fredda può disturbare il sonno.

Riduci lo stress: cerca di ridurre lo stress e l’ansia prima di andare a dormire. Ciò può includere attività come la meditazione, lo yoga, o semplicemente fare una passeggiata.

Usa la tua immaginazione: immagina di essere in un luogo tranquillo e rilassante. Questo può aiutare a ridurre lo stress e a calmare la mente.

Usa tecniche di rilassamento muscolare: puoi utilizzare tecniche di rilassamento muscolare per rilassare il corpo e calmare la mente. Ciò può includere la tecnica di rilassamento progressivo, in cui si contrae e rilassa i muscoli in sequenza, o la respirazione diaframmatica, in cui si respira profondamente e lentamente attraverso il diaframma.

Fai attività fisica regolarmente: l’esercizio fisico regolare può aiutare a ridurre lo stress e a migliorare la qualità del sonno. Tuttavia, evita di esercitarti troppo vicino all’ora di andare a letto, poiché l’eccitazione causata dall’esercizio fisico può rendere difficile addormentarsi.

Evita di guardare l’orologio: evita di guardare l’orologio durante la notte. Questo può causare ansia e rendere difficile addormentarsi.

In sintesi, per riuscire ad addormentarsi, bisogna creare una routine serale, evitare la tecnologia, mantenere una temperatura confortevole, ridurre lo stress, usare la propria immaginazione, utilizzare tecniche di rilassamento muscolare, fare attività fisica regolarmente e evitare di guardare l’orologio.

Seguendo questi consigli, si può migliorare a qualità del sonno e ridurre i problemi di insonnia. Tuttavia, se i problemi di sonno persistono nonostante questi accorgimenti, è importante consultare un medico per escludere eventuali problemi di salute sottostanti. Una buona qualità del sonno è essenziale per la salute e il benessere, quindi vale la pena investire tempo ed energie per migliorare il proprio sonno.