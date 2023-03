Sai cosa vuol dire resilienza in politica?

La resilienza è la capacità di un organismo o di un sistema di non rimanere sconfitto da un evento che lo impatta, ma essere capace di riorganizzarsi senza perdere la propria ‘vitalità’. In politica, la resilienza è la capacità di un sistema politico di resistere alle crisi e di farvi fronte, ma anche di attraversare le transizioni in modo sostenibile, equo e democratico.

Per quanto riguarda il significato del termine resilienza in politica, la resilienza è la capacità di un sistema politico di resistere alle crisi e di farvi fronte, ma anche di attraversare le transizioni in modo sostenibile, equo e democratico.

Il termine resilienza in politica è stato introdotto per la prima volta nel 1973 dallo psicologo americano Salvatore Maddi, che lo ha definito come la capacità di un individuo di superare gli eventi traumatici e di adattarsi alle situazioni di stress.

Ecco alcuni esempi di resilienza in politica:

La resilienza del sistema sanitario italiano durante la pandemia da COVID-19.

La resilienza del sistema politico italiano durante la crisi economica del 2008.

La resilienza del sistema politico italiano durante la crisi politica del 2011.

La resilienza del sistema politico italiano durante la crisi migratoria del 2015.

“Il ministro Speranza ha messo la resilienza al posto dell’immunità di gregge e il suo collega dell’economia Daniele Franco non parla più di sostegni bis ma solo di resilienza. Anche il generale Figliuolo ci accompagna dalla fascia gialla alla resilienza che è ben oltre quota 500 mila”.