Le assicurazioni auto rappresentano un aspetto importante per tutti coloro che decidono di sostenere il costo di un veicolo. L’RC auto, obbligatoria per legge in Italia, copre i danni che si possono causare a terzi durante la guida e rappresenta un costo fisso annuale per i guidatori.

Ma qual è attualmente l’andamento dei premi RC auto? Esiste una maggiore convenienza delle assicurazioni online? Proviamo a capire le principali differenze tra queste ultime e le compagnie assicurative tradizionali.

RC auto andamento premi e convenienza del digitale (Foto@Pixabay)

Premi RC auto: andamento e fattori che li influenzano

Il premio RC auto è il costo dell’assicurazione obbligatoria per la copertura dei danni a terzi. Il costo del premio dipende da diversi fattori, tra cui l’età e l’esperienza del guidatore, la potenza del veicolo, la zona di residenza, il numero di sinistri avuti in passato e la classe di merito. Negli ultimi anni, il costo dei premi RC auto è aumentato costantemente, sicuramente a causa dell’inflazione ma anche per la crescita dei sinistri stradali in concomitanza con la ripresa della circolazione in seguito alla crisi pandemica.

Convenienza delle assicurazioni online: risparmio e facilità di sottoscrizione

Le assicurazioni online sono diventate sempre più popolari negli ultimi anni grazie alla loro convenienza e facilità di sottoscrizione. Hanno costi operativi più bassi rispetto alle tradizionali, e questo si riflette in premi RC auto più bassi per i guidatori. Inoltre, la possibilità di confrontare diversi preventivi su siti di comparazione come CercAssicurazioni.it consente di trovare l’offerta più conveniente in pochi clic.

Le principali differenze tra le assicurazioni online e le tradizionali

Le assicurazioni online e le compagnie tradizionali si differenziano principalmente per il modo in cui gestiscono il rapporto con il cliente. Le prime offrono un servizio completamente digitale, con la possibilità di sottoscrivere e gestire la polizza online. Le compagnie tradizionali, d’altra parte, offrono un servizio più personalizzato, con la possibilità di recarsi in agenzia e parlare direttamente con un agente assicurativo. Tuttavia, questo servizio personalizzato comporta spesso costi più elevati per i clienti.

Nel complesso le assicurazioni online rappresentano un’ottima soluzione per i guidatori che desiderano risparmiare sui premi RC auto. Grazie alla possibilità di confrontare diversi preventivi, è possibile trovare un’offerta conveniente più velocemente. Inoltre, offrono un servizio completamente digitale, con la possibilità di sottoscrivere e gestire la polizza direttamente dal proprio pc o smartphone.

Tuttavia, è importante tenere presente che la convenienza di queste assicurazioni può comportare anche qualche svantaggio. Ad esempio, in caso di sinistro, potrebbe essere necessario gestire la pratica da soli, senza la possibilità di avere un agente assicurativo al proprio fianco per supporto e consigli. Inoltre, le compagnie assicurative online potrebbero non essere in grado di offrire alcune garanzie accessorie, come la sostituzione del veicolo in caso di furto o incendio.

Per questo motivo, è importante valutare attentamente le proprie esigenze e le garanzie offerte dalle diverse polizze prima di fare una scelta. Poi, è importante prestare attenzione alle clausole contrattuali e alle eventuali esclusioni dalle garanzie, per evitare spiacevoli sorprese in caso di sinistro.

Infine, è importante sottolineare che la scelta dell’assicurazione auto non dovrebbe essere basata esclusivamente sul prezzo, ma dovrebbe considerare anche la qualità del servizio offerto, la professionalità del personale e la solidità finanziaria della compagnia assicurativa.