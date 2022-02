Ecco cosa devi fare avere la pelle giovane

L’invecchiamento è uno dei processi naturali che vengono spesso studiati e cercati di essere fermati, soprattutto dalle donne.

Sebbene ogni persona assaporerà l’invecchiamento, è possibile ritardare l’invecchiamento con alcuni metodi.

Esistono alcuni metodi che ritardano l’invecchiamento biologico, con l’aumentare dell’età media, continua la ricerca di una vita sana e vigorosa.

Gli specialisti confermano che piccoli cambiamenti nello stile di vita riducono il tasso di invecchiamento ed esistono dei modi, a molti sconosciuti, per riuscire ad avere un’età biologica più giovane rispetto al calendario.

Tenere sotto controllo il peso è la prima cosa da fare:

Il vero problema è dove viene immagazzinato il grasso indesiderato. Per capire se hai grasso viscerale, dovresti assolutamente controllare la zona della vita e nell’addome. La circonferenza della vita di 88 cm nelle donne e 102 cm negli uomini e oltre indica che non hai un peso sano causando grasso viscerale.

Riduci al minimo gli effetti dello zucchero: L’aggettivo “dolce veleno” è stato usato per lo zucchero per anni.

Ma a quale zucchero si applica? Naturalmente, la sostanza dello zucchero bianco nelle farine lavorate, nei dessert pronti e nelle bevande già pronte è una fonte completa di veleno per il corpo.

Inoltre, questi alimenti sono ricchi di carboidrati. Gli studi dimostrano che più carboidrati vengono consumati, più veloce si verifica l’invecchiamento.

Pertanto, riducendo al minimo i danni dello zucchero, puoi rendere la tua età biologica più giovane rispetto al calendario.

La differenza tra l’orologio biologico e l’orologio esterno è uno dei fattori che fanno invecchiare più velocemente.

L’orologio biologico avanza sempre più in sintonia con il sole. Svegliarsi con il sole e non essere esposto alle luci intense artificiali dopo il tramonto è uno dei metodi di regolazione dell’orologio interno più semplici che puoi fare.

Non dimenticare che l’orologio biologico è scritto nei nostri geni e funziona solo in modo adeguato al sole.

Il punto più importante per regolare l’orologio biologico è iniziare la giornata con il sole e finire la giornata in un’oscurità sufficiente.

Per non interrompere la nostra produzione di ormone melatonina, che inizia alle 21:00, non dovremmo mai essere troppo attaccati a dispositivi elettronici, soprattutto in queste ore.

Inoltre, è necessario sostituire le luci luminose utilizzate di notte con luci calde (gialle) e rosse. Dovremmo ridurre la luminosità e spegnere le luci al massimo per le 23:00.

Andare a dormire in una stanza buia a quest’ora aumenta la produzione di melatonina sana e ritarda a lungo l’invecchiamento