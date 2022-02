Prurito fastidioso anche di notte? Attenzione

Gli specialisti mettono in guardia dal sintomo di un fastidioso prurito che si prolunga anche la notte, spiegando:

“La scabbia può essere vista in tutti, indipendentemente dal livello socioeconomico e dallo stato di istruzione. I disturbi tipici sono il prurito, soprattutto di notte, e il prurito che aumenta con le docce calde“.

La trasmissione della scabbia avviene attraverso il contatto da uomo a uomo:

“L’agente eziologico della scabbia è un piccolo insetto della classe degli insetti artropodi che non possiamo vedere ad occhio nudo. La trasmissione avviene per contatto da uomo a uomo. Può vivere per alcuni giorni, a volte 1 settimana in più, nei luoghi in cui il paziente viene a contatto” viene spiegato.

L’aumento del prurito notturno non dovrebbe essere ignorato: “Dopo l’infezione, i sintomi della malattia si verificano in media tra 10 giorni e 50 giorni. Sono tipici il prurito, soprattutto notturno, e il prurito che aumenta con le docce calde“.

Tra le dita, il polso, l’addome, le ascelle, i capezzoli nelle donne, l’area genitale negli uomini, le gambe, le caviglie, sono le aree in cui la malattia si manifesta frequentemente.

Anche i bambini piccoli e le persone anziane di età superiore ai 60 anni o quelle con bassa immunità possono essere contagiate in particolar modo sul viso e sul cuoio capelluto .

Immediatamente dopo un eventuale trattamento farmaceutico, tutta la biancheria da letto, biancheria intima e indumenti a contatto con l’agente della scabbia, deve essere lavata a 60 gradi e stirata.

Se c’è un’asciugatrice, non c’è bisogno di stirare. I capi che non possono essere lavati ad alte temperature devono essere conservati all’aria aperta. Anche se il trattamento ha successo, il prurito può continuare per diverse settimane. È importante distinguere il prurito della scabbia dal prurito ordinario.