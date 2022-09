Ecco gli alimenti che aumentano il rischio di cancro al colon

I pasti veloci o preconfezionati sono spesso un modo semplice e conveniente di mangiare, ma conosciamo gli effetti negativi sul nostro organismo.

Un nuovo studio condotto presso le università Tufts e Harvard negli Stati Uniti, che ha dimostrato che il consumo eccessivo di alimenti trasformati aumenta il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto, soprattutto negli uomini.

Nell’ambito dello studio pubblicato sulla rivista scientifica britannica “BMG“, è stato riscontrato che gli uomini che consumano grandi quantità di alimenti trasformati hanno un rischio aumentato del 29% di sviluppare il cancro del colon-retto, che è il terzo tipo più comune di cancro nel Stati Uniti.

Lo studio ha incluso più di 200.000 volontari, tra cui 159.907 donne e 46.341 uomini, ed è stato condotto in un periodo di oltre 25 anni.

Durante l’esperimento, i volontari hanno inviato questionari ogni quattro anni sui loro tassi di consumo di circa 130 prodotti alimentari. I partecipanti sono stati classificati in base al loro consumo di alimenti trasformati.

Durante lo studio, è stato riscontrato che il gruppo che consumava la carne più lavorata aveva maggiori probabilità di sviluppare il cancro del colon-retto.

Il sito web “Medical Express“, specializzato in ricerca medica, ha citato il ricercatore Lu Wang della Friedman School of Food Science and Policy della Tufts University che ha affermato che

“La carne lavorata rientra nella categoria degli alimenti ultra-lavorati, ed è un forte causa del cancro del colon-retto, e contiene anche un’alta percentuale di zuccheri e meno fibre, che porta ad aumento di peso e obesità, che sono anche note cause di questo tipo di cancro“.