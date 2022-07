Ecco gli snack che puoi utilizzare per placare la fame

Quando si tratta di cibo, gli snack si sono guadagnati una cattiva reputazione perché sono ricchi di carboidrati e grassi che possono mettere a repentaglio i tuoi obiettivi legati alla salute e al dimagrimento.

L’unico modo per fare la differenza in termini di salute dagli spuntini, i cosiddetti “snack”, è prestare attenzione alla qualità. Uno spuntino nutriente, ricco di proteine ​​e povero di calorie ti manterrà in salute più a lungo, aumenterà il tuo metabolismo e ti libererà del grasso corporeo ostinato.

Yogurt Alla Frutta:

Non è un segreto che lo yogurt è ricco di proteine ​​e fibre di alta qualità ed è un vero toccasana per la salute dell’intestino.

Questo snack salutare è ricco di calcio, probiotici, vitamina B12, fosforo e molti altri nutrienti che frenano la fame, si aggiungono al salute della tua pelle, curano il tuo stomaco il tutto con poche calorie.

Ceci:

Solo 100 grammi di ceci contengono 18,6 grammi di proteine, fibre, vitamina B6, acido folico, niacina e vari altri nutrienti che non solo contrastano la voglia di cibo, ma ti riempiono anche di energia aumentando la tua produttività. Questi super alimenti aiutano anche a mantenere il tuo cuore sano.

Ricotta:

Chi non sa nulla della regina delle proteine ​​vegetali, la ricotta è piuttosto saziante e un’incredibile fonte di calcio e proteine ​​e aiuta a mantenere ossa forti e denti sani.

Mezza tazza fornisce quasi 14 grammi di proteine ​​mentre arricchisce il corpo con molteplici vitamine e minerali tra cui selenio, fosforo, vitamina B12 e riboflavina.

Fagioli:

I germogli sono ricchi di incredibili quantità di proteine ​​con meno calorie. La fibra alimentare nei germogli aiuta la digestione mentre la presenza di vitamine e minerali come vitamina C, potassio e fosforo mantiene sani il cuore e il sistema immunitario funzionante.