Quali sono gli antidolorifici naturali che possiamo trovare in cucina

Molto spesso non abbiamo bisogno di rivolgerci ai “soliti” farmaci per alleviare un dolore, esistono infatti in natura antidolorifici che possiamo utilizzare senza effetti collaterali, li troviamo anche nella nostra cucina.

Invece di fare affidamento su antidolorifici da banco, perché non scegliere un rimedio naturale magari a base di erbe e spezie per calmare qualsiasi infiammazione nel corpo.

Ecco una serie di antidolorifici naturali che possiamo tranquillamente trovare anche nella nostra cucina.

La curcuma, nota anche come spezia d’oro, contiene un composto naturale noto come curcumina che può facilmente scongiurare il dolore nel corpo, grazie alle sue diverse proprietà medicinali.

La curcuma possiede proprietà antinfiammatorie che aiutano ad alleviare i dolori articolari e muscolari riducendo il gonfiore. Le sue proprietà antivirali e antitumorali lo rendono un ingrediente versatile che può essere inserito nei tuoi pasti per migliorare la salute, mentre l’applicazione diretta della pasta di curcuma sulla zona interessata può fare miracoli, il latte di curcuma funziona come una pozione magica per la guarigione.

Lo zenzero contiene un potente composto bioattivo noto come gingerolo che ha potenti effetti antinfiammatori, antiossidanti e anticancerogeni e può alleviare il dolore fisico attraverso una guarigione profonda.

Inoltre, i disturbi respiratori, i dolori interni o i dolori muscolari possono essere trattati anche mangiando lo zenzero. Masticare lo zenzero è il modo più efficace per ottenere i massimi benefici o nutrienti. Puoi anche prendere una tisana allo zenzero o alla curcuma.

I chiodi di garofano sono una miscela di vari composti associati alla fornitura di proprietà antinfiammatorie. Un ingrediente così importante è l’eugenolo, che è supportato dalla scienza per ridurre la reazione infiammatoria nel corpo mentre si tratta il gonfiore e si gestiscono altri sintomi.

Il dolore dentale o i problemi orali possono essere facilmente trattati con chiodi di garofano, puoi fare una pasta e mescolarla con olio di cocco e applicarla sulla zona per un trattamento efficace.

La menta contiene mentolo che aiuta a liberarsi dell’infiammazione nel corpo, il mentolo dona un effetto rinfrescante che può ridurre dolori e dolori muscolari, problemi digestivi, mal di denti, mal di testa e dolori nervosi possono essere facilmente trattati masticando alcune foglie di menta, per ottenere un effetto calmante, puoi strofinare la zona interessata con un po’ di olio di menta piperita.