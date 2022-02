Ecco i formaggi che fanno alzare la pressione

Il formaggio, per quanto delizioso, è pericoloso per la salute se consumato in eccesso. Troppo grasso, troppo salato; può causare molte condizioni di salute come malattie cardiovascolari, colesterolo o persino ipertensione.

Ipertensione, di cosa si tratta.

Il fenomeno dell’ipertensione arteriosa è caratterizzato da un aumento della pressione sanguigna sulle pareti delle arterie. Un fenomeno comune, l’ipertensione oggi colpisce milioni di persone in tutto il mondo.

Alcuni segni innocui possono indicarne la sofferenza: mal di testa mattutini, stanchezza, epistassi… Tuttavia, per essere sicuri, dovresti consultare un medico che, utilizzando un manometro, ti misurerà la pressione sanguigna con la massima precisione.

Pertanto, devi monitorare molto da vicino i valori della pressione sanguigna per sapere se ne soffri o meno. I medici stimano che dovrebbe essere 12,8 . Diventa preoccupante quando si supera la soglia del 14,9.

Il formaggio fa alzare la pressione.

Molti formaggi sono ricchi di sale ed il sale favorisce l’ipertensione.

Quando ne consumi molto, passa nel sangue e tende a causare una perdita di acqua nelle cellule e nei tessuti. Alla fine, l’acqua esce dai tessuti nel sangue, e questo aumenta il volume del sangue e quindi la pressione sanguigna.

Diversi studi scientifici vanno in questa direzione: in Finlandia, alcuni di loro hanno dimostrato che bastava ridurre di un terzo il consumo di sale per abbassare la pressione sanguigna di circa 10 mmHg.

Per continuare a coniugare passione per i formaggi e prevenzione dell’ipertensione, è quindi opportuno consumare i formaggi a basso contenuto di sale e limitare quelli che, al contrario, ne contengono troppo.

Quali sono i formaggi che contengono più sale.

I dati provengono da uno studio pubblicato sulla rivista medica BMJ. Questo studio ha analizzato circa 23 formaggi per stabilire una classificazione di questi piatti salati in base al loro contenuto di sale.

I formaggi più salati sono: Halloumi (3% di sale); formaggi erborinati come Bleu d’Auvergne o Roquefort (due volte più salati della maggior parte degli altri formaggi); feta (1500 mg di sale per 100 g di formaggio) ; formaggi fusi ; ed Edam (2300 mg di sale per 100 g).

Ma non tutti i formaggi sono uguali: alcuni sono molto poveri di sale. Emmental, mozzarella, ricotta, ricotta, parmigiano o anche Wensleydale sono tra questi.