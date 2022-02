Ecco perchè ti ritrovi sempre dei lividi sul corpo

Normalmente se urtiamo contro un mobile, uno spigolo o cadiamo compare un livido o un ematoma.

La causa è che i piccoli vasi sanguigni si rompono e diffondono il loro sangue sotto la pelle. Finché è solo superficiale, niente di grave.

I lividi compaiono più spesso dopo un trauma, ma se te li ritrovi troppo spesso, e senza motivi apparenti, potrebbero essere possibili altre cause.

Lividi ed ematomi sono diversi

Anche senza una ferita apparente, uno shock importante provoca un diffuso versamento di sangue sotto la pelle.

Questo livido si traduce nelle ore successive in un livido sul corpo che, nel corso dei giorni, diventerà giallo o verdastro prima di scomparire. Se il versamento di sangue si verifica più in profondità sotto la pelle e forma una tasca, l’area si gonfia e si deforma. I medici parlano poi di un ematoma.

Di norma, lividi ed ematomi guariscono spontaneamente entro poche settimane al massimo (i lividi regrediscono più velocemente degli ematomi).

Il colore della pelle cambia, successivamente, da rosso scuro a nero in 48-72 ore. Alla fine della prima settimana, diventa violaceo, poi verde o giallo prima di sbiadire.

Quando invecchi, alla tua pelle accadono due cose: perde alcuni dei suoi strati protettivi di grasso e la produzione di collagene diminuisce.

Ciò significa che la tua pelle più sottile è anche più suscettibile al minimo livido. “Dopo 60 anni, basta un ictus, che può sembrare lieve, per vedere apparire un livido sul corpo“, spiega il professor Gary Goldenberg, del dipartimento di dermatologia del Mount Sinai Hospital.

Come mai si manifestano dei lividi senza motivo apparente?

Molte persone assumono una bassa dose di aspirina ogni giorno per prevenire i rischi cardiovascolari. Ma non bisogna dimenticare che l’aspirina, come gli anticoagulanti, rende il sangue più fluido e impedisce la coagulazione delle piastrine.

Questo è il motivo per cui l’assunzione giornaliera di aspirina aumenta il rischio di sanguinamento intestinale negli anziani, ed ecco perché, anche un trauma minore mostrerà lividi.

La vasculite include tutte le malattie che coinvolgono l’infiammazione delle pareti dei vasi sanguigni. A causa di questa infiammazione, i vasi sanguigni si rompono e provocano ematomi piuttosto speciali chiamati porpora.

La maggior parte delle vasculiti è causata da malattie autoimmuni, ma può anche essere dovuta a una malattia cronica come l’epatite. Per questo è importante consultare il medico se sulla pelle compaiono una (o più) macchie rosso porpora, che non diventano bianche se premute.

La carenza di vitamina C può quindi verificarsi negli anziani ma anche negli alcolisti. Tuttavia, questa vitamina è necessaria per la produzione di collagene, un componente strutturale della pelle.

Senza vitamina C, i vasi sanguigni non sono più protetti e hanno maggiori probabilità di rompersi alla minima contusione muscolare .

Quando vedi comparire un livido o un ematoma, basta mettere un impacco di ghiaccio sulla zona interessata per una ventina di minuti per ridurre il dolore e limitarne l’estensione.

Il risultato è ancora migliore se il freddo viene applicato rapidamente. In combinazione con il ghiaccio, puoi anche applicare una crema o un gel all’arnica. Attenzione però: il gel è controindicato in caso di ferite.

fonte@TopSante