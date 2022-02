Ridurre le calorie può farti vivere più a lungo

In laboratorio, gli scienziati hanno già dimostrato che topi, vermi e insetti, come i moscerini della frutta, vivono più a lungo quando c’è una riduzione calorica nella dieta.

Negli esseri umani, questo problema non è mai stato dimostrato e mentre alcuni esperti, come i sostenitori del digiuno intermittente, simpatizzano con l’idea, non esiste una raccomandazione ufficiale per ridurre le calorie per questi scopi.

Tuttavia, uno studio della Yale University pubblicato questo giovedì sulla rivista Science suggerisce che la strategia potrebbe essere associata a un’aspettativa di vita prolungata.

Gli scienziati hanno identificato un meccanismo genetico che promuove gli stessi benefici di una ridotta assunzione di energia, aprendo la strada a future terapie.

Gli esperti hanno utilizzato i dati del primo studio clinico controllato sulla restrizione calorica nell’uomo, la valutazione completa degli effetti a lungo termine della riduzione dell’assunzione di energia.

In quella ricerca, a circa 200 partecipanti è stata data una quantità fissa di calorie che potevano mangiare ogni giorno.

Successivamente, una parte di loro ha dovuto ridurre il 14% di questo totale, mentre le altre hanno continuato con il regime iniziale. In due anni, gli effetti sono stati valutati dagli scienziati.

L’autore senior dello studio, Vishwa Deep Dixit, professore di patologia, immunobiologia e medicina comparata a Yale, afferma in una dichiarazione che l’obiettivo generale della ricerca era vedere se la restrizione calorica è benefica per l’uomo come lo è per gli animali da laboratorio.

“Sappiamo che l’infiammazione cronica di basso grado nell’uomo è uno dei principali fattori scatenanti di molte malattie croniche e quindi ha un effetto negativo sull’aspettativa di vita” spiega

“Qui ci chiediamo cosa sta facendo la restrizione calorica al sistema immunitario e al sistema metabolico e, se lo è davvero benefico, come possiamo trarre vantaggio dai percorsi endogeni che ne imitano gli effetti negli esseri umani?“.

I ricercatori hanno prima analizzato il timo, la ghiandola sopra il cuore e responsabile della produzione dei linfociti T, componenti del sistema immunitario.

Questa struttura invecchia più velocemente di altri organi, fungendo da parametro comparativo nello studio. Una risonanza magnetica ha mostrato che il timo dei partecipanti con apporto calorico limitato aveva meno grasso e un volume funzionale maggiore dopo due anni di restrizione, il che significa che stava producendo più cellule T rispetto all’inizio dello studio.

Tra le persone che non hanno ridotto le calorie, questo cambiamento non è stato visto. “Il fatto che questo organo possa essere ringiovanito è, a mio parere, impressionante, perché ci sono pochissime prove che ciò avvenga negli esseri umani“, ha spiegato l’autore dello studio.