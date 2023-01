Ecco quando si festeggia il Natale Ortodosso

Il Natale ortodosso viene celebrato il 7 gennaio, secondo il calendario giuliano adottato dalla Chiesa ortodossa.

La data del 7 gennaio corrisponde al 25 dicembre del calendario gregoriano adottato dalla maggior parte dei paesi del mondo, quindi il Natale ortodosso viene festeggiato circa 13 giorni dopo il Natale occidentale.

Come si svolge il Natale ortodosso

Ci sono alcune differenze tra la celebrazione del Natale ortodosso e quella cattolica o protestante, anche se entrambe le festività celebrano la nascita di Cristo.

Il Natale ortodosso viene celebrato con riti e tradizioni simili a quelli delle altre festività cristiane. In genere, la giornata inizia con la celebrazione della messa, durante la quale viene letta la storia della nascita di Gesù narrata nei Vangeli. A seguire, le famiglie si riuniscono per condividere un pasto speciale e scambiarsi regali.

In alcune tradizioni ortodosse, la vigilia del Natale viene celebrata con una serie di riti religiosi noti come la “Vigilia di Natale“, che comprende la celebrazione della messa e la lettura di preghiere e canti religiosi. Durante questa celebrazione, molti ortodossi indossano abiti tradizionali e decorano le loro case con simboli del Natale, come alberi di Natale e stelle comete.

In alcune parti del mondo ortodosso, il Natale viene anche celebrato con feste pubbliche, spettacoli di musica e danze tradizionali. Inoltre, molti ortodossi visitano le chiese durante il periodo delle festività per pregare e rendere omaggio a Gesù.