Cosa fare a Londra in 3 giorni e cosa serve

Londra è una città ricca di storia, cultura e divertimento, quindi ci sono moltissime cose da vedere e fare.

Ecco alcune idee per sfruttare al meglio il tuo tempo a Londra, se hai solo pochi giorni a disposizione:

Visita la Torre di Londra: La Torre di Londra è una delle attrazioni più famose della città ed è una delle più antiche fortezze della storia inglese. Potrai vedere la Corona e i Gioielli della Corona, oltre ad assistere a una dimostrazione del cambio della guardia al Crown Jewels.

Fatti uno scatto davanti a Buckingham Palace: Buckingham Palace è la residenza ufficiale della famiglia reale inglese e si trova nel cuore di Londra. Assiste al cambio della guardia all’entrata principale del palazzo.

Visita il British Museum: Il British Museum ospita alcune tra le più grandi collezioni al mondo di arte e artefatti antichi, tra cui la Stele di Rosetta e la Sfinge del re egizio Ramses II.

Fare un giro sull’ London Eye: L’London Eye è una grande ruota panoramica con un’altezza di 135 metri, dalla quale si può vedere una magnifica vista sulla città di Londra.

Fare una passeggiata lungo Southbank: Southbank è una delle zone più belle di Londra, con viste mozzafiato sulla Torre di Londra e sul fiume Tamigi. Qui troverai anche il London Aquarium e il London Dungeon.

Visita il British Library: La British Library è la biblioteca nazionale del Regno Unito e ospita alcuni tra i più preziosi libri e manoscritti del mondo, tra cui la Magna Carta e la prima edizione di Shakespeare.

Fare shopping a Oxford Street: Oxford Street è la via dello shopping più famosa di Londra e ospita alcuni dei negozi più grandi del mondo, come Selfridges e John Lewis.

Fare una passeggiata nel parco di St. James: St James’s Park è uno dei più antichi parchi reali della città, che si trova proprio di fronte a Buckingham Palace.

Queste sono solo alcune delle tante cose che puoi fare a Londra in pochi giorni, ma naturalmente dipende da cosa ti interessa vedere e fare. Ti consiglio di pianificare il tuo itinerario in base alle tue preferenze personali per sfruttare al meglio il tuo tempo nella città.

Cosa ci vuole per andare a Londra.

Per andare a Londra, ci sono alcune cose di cui avrai bisogno:

Passaporto valido: Assicurati di avere un passaporto valido almeno 6 mesi oltre la data prevista del tuo viaggio.

Biglietti aerei o ferroviari: Prendi in considerazione l’acquisto dei biglietti per il tuo viaggio in anticipo per ottenere i prezzi migliori.

Visto: Se sei un cittadino italiano, non hai bisogno di un visto per recarti a Londra per un periodo di tempo inferiore ai 6 mesi.

Assicurazione viaggio: Ti consiglio di acquistare un’assicurazione viaggio che copra eventuali spese mediche o di rimpatrio in caso di incidente o malattia.

Prenotazione dell’alloggio: Se non hai ancora prenotato un alloggio, è consigliabile ovviamente farlo in anticipo per evitare di trovarsi senza un posto dove dormire una volta arrivati a Londra.

Valuta: E’ consigliabile tenere con se un po’ di sterline inglesi per eventuali spese al tuo arrivo, anche se la maggior parte dei luoghi accetta pagamenti con carte di credito.

Pianificare il tuo itinerario: Se non sei mai stato a Londra, potrebbe essere utile pianificare il tuo itinerario per sapere cosa vedere e fare durante il tuo viaggio.