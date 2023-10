Ed Sheeran: La mia tomba è già in giardino!

Ed Sheeran ha sorpreso e stupito i suoi seguaci con una rivelazione inaspettata durante una recente intervista rilasciata a GQ Hype. L’acclamato cantautore britannico ha condiviso un dettaglio inusuale riguardante la sua residenza in Inghilterra.

Diversamente da molte persone che optano per la realizzazione di giardini fiabeschi o rinnovano gli interni delle loro abitazioni, Sheeran ha intrapreso un progetto certamente più insolito e commovente. Ha deciso di erigere una piccola cappella all’interno della sua proprietà.

L’artista non ha scelto di costruire questa particolare struttura per ragioni comuni o estetiche, ma piuttosto per motivi toccanti e personali.

La cappella è un luogo dove Ed riflette e onora la memoria di amici e conoscenti che non sono più tra noi. Inoltre, ha espresso il desiderio di essere sepolto in questo spazio sacro, offrendo così un luogo dove i suoi figli, Lira e Giove, possono rendergli omaggio quando non sarà più presente.

La cappella servirà anche per occasioni liete e significative: un amico di Sheeran, infatti, vi celebrerà le proprie nozze. La storia, che intreccia motivazioni affettive e un progetto architettonico inusuale, offre uno sguardo intimo nelle priorità e nei valori del noto musicista.