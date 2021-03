Elettricità è utile per far guarire prima le ferite

L’elettricità sarebbe utile per stimolare e guarire prima dalle ferite.

La ricerca pubblicata sul sito web di The Engineer ha mostrato che le ferite potrebbero guarire più velocemente stimolando l’ossigeno nel sangue e i globuli bianchi nell’area della ferita.

Elettricità davvero può aiutare a guarire prima dalle ferite

Il team leader della ricerca condotta presso la Ohio State University, il Prof. Shaurya Prakash ha confermato in una dichiarazione:

“C’era un mito secondo cui se si stimolano elettricamente i vasi sanguigni, i vasi potrebbero espandersi e crescere. Abbiamo sperimentato questo nella modellazione dei vasi che abbiamo creato e abbiamo scoperto che le cellule reagiscono. Ciò ha aumentato le aspettative di cambiare la permeabilità delle navi“.

Sottolineando che questa è una speranza per gli sforzi in corso per guarire le ferite, Prakash ha proseguito:

“Quando le vene iniziano ad espandersi e crescere dopo essere state stimolate con l’elettricità, i globuli bianchi e l’ossigeno nella vena si spostano più facilmente nell’area del Di conseguenza, rinnova la pelle e le cellule e crea di nuovo una barriera di guarigione“.

Sottolineando che i risultati iniziali sono entusiasmanti, ma non conclusivi, Prakash ha detto che la fase successiva dello studio stesso: “Possiamo sviluppare globuli bianchi da zero?” questa è la domanda alla quale si vorrebbe presto dare una risposta..