Europa conferma la fine delle auto a benzina e diesel

Giovedì 27 ottobre è una giornata fondamentale per l’auto, poiché l’Unione Europea ha approvato la fine delle vendite di nuovi veicoli con motori diesel o benzina a partire dal 2035, nell’ambito degli impegni di neutralità climatica.

L’imminente fine delle auto con motore a combustione interna non renderà senza dubbio felici gli appassionati dell’auto, che si rifiutano di seguire il cosiddetto nuovo ordine automobilistico.

Pertanto, data l’elevata domanda destinata a continuare per auto con motori a combustione interna, le raffinerie stanno compiendo sforzi significativi per sviluppare soluzioni “verdi” che consentiranno ai veicoli con la relativa tecnologia di rimanere in vita.

Nascono i combustibili verdi

La soluzione che sembra avere il maggior potenziale sono i combustibili “verdi”, ovvero combustibili liquidi a zero o bassa impronta di carbonio, che non provengono dal petrolio, come nel caso dei combustibili “tradizionali“.

Per la loro produzione vengono utilizzati, tra gli altri, biomasse, fonti di energia rinnovabile (FER), rifiuti e CO2 catturata dall’atmosfera attraverso unità di cattura del carbonio.

I combustibili “verdi” provengono da materie prime sostenibili e conformi agli standard di sostenibilità dell’UE esistenti e, allo stesso tempo, hanno emissioni di anidride carbonica (CO2) pari a zero o limitate durante la loro produzione e utilizzo rispetto ai combustibili fossili.

Un modo popolare di produrre combustibili sintetici a emissioni zero con l’aiuto di fonti di energia rinnovabile, l’acqua viene elettrolizzata e gli atomi di idrogeno risultanti dal processo vengono miscelati con la CO2 che è stata raccolta dalla produzione industriale o dall’atmosfera.

Oggi i combustibili sintetici sono sempre più miscelati con i combustibili fossili, e quindi l’intensità di carbonio di questi combustibili dipende dalla quota di combustibili verdi che vengono miscelati nel prodotto finale. La neutralità climatica sarà raggiunta solo quando i combustibili verdi sostituiranno completamente i componenti fossili nel combustibile venduto alla pompa.

Ciò che consentirà loro di essere una valida alternativa al diesel e alla benzina è che quando vengono bruciati rilasciano nell’atmosfera una quantità di CO2 pari all’anidride carbonica che è stata rimossa dall’atmosfera durante il processo di produzione. Ciò significa che nel loro ciclo di vita, i combustibili verdi mostrano zero emissioni di carbonio.

I combustibili sintetici neutri hanno vinto la loro prima sfida, quella di essere accettati come una soluzione a zero emissioni di carbonio e quindi conforme al mandato dell’Unione Europea per la neutralità climatica . Devono, tuttavia, affrontare un’altra serie di grandi sfide, a cominciare dal raggiungimento dei volumi di produzione industriale e dall’imposizione dei costi di produzione a valori tali da rendere i combustibili “verdi” una soluzione praticabile.

Porsche, uno dei produttori che mostrano una forte attività nel campo dei carburanti “verdi”, ha dichiarato che il loro costo difficilmente può scendere sotto i 2 euro/litro.

Pertanto, i combustibili sintetici, sebbene compatibili con i motori a combustione interna delle auto, con i dati esistenti non dovrebbero essere una soluzione generalizzata. Ma piuttosto un’alternativa affinché sul mercato continuino ad essere disponibili auto sportive e di serie limitata i cui prezzi le renderanno comunque accessibili solo a determinate tasche.

