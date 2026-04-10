Sony ha affidato il film di Metal Gear Solid a Zach Lipovsky e Adam B. Stein. I registi hanno firmato un accordo esclusivo di “first-look” con lo studio cinematografico.

Accordo Sony e regia horror

La notizia scuote Hollywood e i fan della saga di Hideo Kojima. Sony Pictures ha blindato il duo composto da Zach Lipovsky e Adam B. Stein. I due autori sono reduci dal successo del nuovo capitolo di Final Destination.

L’accordo prevede una collaborazione estesa a tutte le etichette cinematografiche del gruppo Sony. Il progetto su Solid Snake diventa ora la priorità assoluta della produzione.

Cosa sappiamo sul progetto

Il film di Metal Gear Solid era bloccato da anni in una fase di stallo. La firma dei registi indica una chiara direzione stilistica per il live-action.

Regia: Zach Lipovsky e Adam B. Stein (Final Destination: Bloodlines).

Zach Lipovsky e Adam B. Stein (Final Destination: Bloodlines). Produzione: Sony Pictures Entertainment.

Sony Pictures Entertainment. Stile: Approccio visivo moderno e alta tensione.

Approccio visivo moderno e alta tensione. Obiettivo: Trasporre l’universo stealth di Kojima sul grande schermo.

La scelta di registi esperti in thriller e horror suggerisce un tono cupo. La componente “survival” del gioco troverà probabilmente molto spazio nella sceneggiatura.

Sony intende trasformare Metal Gear in un franchise cinematografico di punta. L’accordo di first-look garantisce ai registi la priorità su ogni nuovo script dello studio.

Il mercato dei cine-game è in forte espansione dopo i successi di The Last of Us. Sony accelera i tempi per portare la missione di Shadow Moses al cinema. Zach Lipovsky e Adam B. Stein inizieranno a breve la fase di pre-produzione.

I fan attendono ora conferme sul cast e sulla possibile data di inizio riprese. Il coinvolgimento diretto di Sony garantisce un budget da blockbuster mondiale. Il duo di registi ha battuto la concorrenza di molti nomi affermati a Los Angeles.