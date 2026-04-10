Steven Spielberg ha lavorato allo sviluppo di Interstellar per oltre un anno prima di rinunciare alla regia. Il regista ha ammesso che la versione finale di Christopher Nolan è nettamente superiore alla sua visione originale.

Il passo indietro di Spielberg

Il progetto è nato inizialmente da un’idea di Steven Spielberg e del fisico Kip Thorne. Nonostante i mesi di pre-produzione, il regista ha preferito cedere il testimone per altri impegni.

Spielberg ha elogiato pubblicamente il lavoro di Nolan definendolo straordinario. Secondo l’autore di E.T., il tocco di Nolan ha reso il film un classico della fantascienza moderna.

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Il successo firmato Nolan

Il passaggio di consegne ha trasformato radicalmente il tono della pellicola. Nolan ha riscritto parte della sceneggiatura insieme al fratello Jonathan, portando il film al successo globale.

Ecco i punti chiave del cambio di regia:

Spielberg ha gestito la fase embrionale per circa dodici mesi.

Christopher Nolan è subentrato portando una visione più oscura e complessa.

Il film ha incassato oltre 700 milioni di dollari in tutto il mondo.

La critica ha lodato l’accuratezza scientifica voluta da entrambi i registi.

La collaborazione tra i due giganti del cinema ha garantito la riuscita di un’opera ambiziosa. Spielberg si è detto orgoglioso di aver visto la sua idea evolversi in un prodotto così potente.

Il legame tra i due registi rimane di profonda stima reciproca. Nolan ha ringraziato Spielberg per aver gettato le basi di un viaggio spaziale senza precedenti.

L’impatto di Interstellar sulla cultura pop continua a essere rilevante ancora oggi. La scelta di Spielberg di farsi da parte rimane uno dei “what if” più discussi di Hollywood.