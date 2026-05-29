Il fenomeno horror nato su YouTube, The Backrooms, ha debuttato al cinema superando ogni aspettativa con ben 9 milioni di dollari incassati nelle sole anteprime del giovedì. Il lungometraggio diretto dal giovanissimo Kane Parsons, prodotto da A24 e Blumhouse, si appresta a diventare il nuovo caso cinematografico dell’anno, dimostrando la forza delle community digitali sul grande schermo.

Numeri da blockbuster: battuti anche John Wick e Scream

Le prime stime di incasso per The Backrooms lasciano a bocca aperta gli addetti ai lavori. Con i 9 milioni di dollari raccolti nelle anteprime (iniziate alle 16:00 del giovedì), il film ha superato i debutti di colossi del genere e dell’azione:

Scream 7: 7,8 milioni di dollari

7,8 milioni di dollari John Wick: Chapter 4: 8,9 milioni di dollari

8,9 milioni di dollari The Backrooms: 9,0 milioni di dollari

9,0 milioni di dollari Eternals: 9,5 milioni di dollari

9,5 milioni di dollari Five Nights at Freddy’s: 10,3 miloni di dollari

Le previsioni iniziali indicavano un weekend d’apertura tra i 40 e i 45 milioni di dollari, ma gli esperti di distribuzione sono ormai convinti che la pellicola supererà agilmente queste cifre. Considerando che il budget di co-finanziamento tra A24 e Chernin Entertainment è inferiore ai 10 milioni, il film sarà ufficialmente in attivo già alla fine del weekend.

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Dalle creepypasta di YouTube al cinema d’autore

Il successo di questo progetto risiede nelle sue origini. Nel 2022, l’allora diciottenne Kane Parsons ha sconvolto internet con una serie di cortometraggi in CGI dedicati alle “Backrooms”, una celebre creepypasta incentrata su un labirinto infinito di stanze gialle e desolate, tipiche di un ufficio abbandonato.

Per il salto sul grande schermo, A24 e la Atomic Monster di James Wan (insieme a Blumhouse e 21 Laps) hanno blindato il talento di Parsons, affiancandogli un cast d’eccezione. La trama segue una terapeuta, interpretata dalla candidata all’Oscar Renate Reinsve, che si mette alla ricerca di un suo paziente (l’attore Chiwetel Ejiofor) svanito nel nulla all’interno di un desolato negozio di arredamento, finendo per scoprire un universo distorto e terrificante. Al momento, la critica promuove il film a pieni voti su Rotten Tomatoes con l’88% di recensioni positive, a fronte del 74% del pubblico.

La rivoluzione dei creator che spaventa Star Wars

The Backrooms non è un caso isolato, ma il sintomo di un trend inarrestabile in cui i creator di YouTube stanno letteralmente rubando la scena alle grandi IP di Hollywood.

Nelle stesse ore, l’horror Obsession di Curry Barker (altro regista emerso dal web) ha incassato 5,6 milioni di dollari nella giornata di mercoledì, battendo un gigante come Star Wars: The Mandalorian & Grogu di Disney/Lucasfilm, fermatosi a 4,1 milioni. Resta ora da capire quanto la concorrenza ravvicinata di questi due horror di nuova generazione farà crollare la tenuta al botteghino della saga di Star Wars.