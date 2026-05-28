Intrattenimento

Widow’s Bay, le origini del male: cosa nasconde il passato dell’isola?

Gino Santonastaso

Il sesto episodio di Widow’s Bay, intitolato “Our History”, ci proietta nel 1702 svelando le inquietanti origini della maledizione dell’isola. Una svolta narrativa fondamentale che risponde a molti dubbi dei fan, collegando finalmente i misteri del passato con la timeline del presente.

Il patto di Richard Warren e il segreto dei funghi

Il flashback diretto da Ti West (regista della trilogia horror X) fa luce su Richard Warren, interpretato da Hamish Linklater. Creduto da tutti un protettore e un leader provvidenziale, Richard si rivela in realtà un brutale assassino.

L’origine dei suoi presunti poteri e della sua apparente immortalità risiede nei truesight, i misteriosi funghi allucinogeni che crescono esclusivamente sul suolo isolato di Widow’s Bay. Prima di subire una condanna atroce, Warren lancia un avvertimento agghiacciante ai concittadini:

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“Il patto deve essere rispettato. Il patto che ci ha risparmiato in quel primo inverno. Mi ha parlato attraverso i funghi. Adempite al patto e la piaga si fermerà. Se non lo farete, i terrori non avranno fine.”

Resta tuttavia un enorme punto di domanda: l’entità che ha parlato a Richard (e che nel presente ha ossessionato Tom) è reale, o si tratta solo delle visioni distorte di un uomo alterato dalle sostanze?

L’arrivo di Sarah e l’interpretazione di Betty Gilpin

A dare corpo e tensione a questo salto nel tempo è l’ingresso nel cast di Betty Gilpin nel ruolo di Sarah Westcott Warren. La performance di Gilpin si muove magistralmente tra l’autenticità del terrore puro e un sottile, disperato umorismo nero.

Attraverso il diario di Sarah, che verrà poi recuperato secoli dopo, scopriamo i dettagli della sua fuga disperata insieme ai figli per sfuggire alla furia del marito e a una cittadina ormai fuori controllo, dove macabri feticci di capelli umani iniziano a comparire sulle porte delle vittime come sacrifici richiesti dall’isola stessa.

Cosa succede adesso? Gli elementi chiave verso il finale

Il sesto capitolo unisce i puntini della lore della serie, ma lascia aperta la questione principale: l’isola richiede davvero sacrifici umani per placare la peste?

Ecco cosa sappiamo per certo e cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo episodio, già disponibile in streaming:

  • Il tragico destino dei fuggitivi: Il dipinto della locanda notato da Tom nel secondo episodio suggerisce che la fuga in barca di Sarah non si sia conclusa nel migliore dei modi.
  • La profezia di Richard: Se l’ex protettore aveva ragione, il prezzo per la sopravvivenza di Widow’s Bay è legato a doppio filo alla sua stessa esistenza.
  • Il colpo di scena finale: Nel presente, Wyck ha appena iniziato a riesumare la bara di Richard Warren. Se la leggenda sull’immortalità dell’uomo è vera, la scatola di legno potrebbe non contenere un semplice scheletro.

By Gino Santonastaso

Segue cinema, serie TV, streaming e cultura pop. Su ItaliaGlobale cura contenuti su piattaforme come Netflix, Prime Video e Disney+, saghe cinematografiche, finali spiegati, personaggi e tendenze dell’intrattenimento digitale.

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