Il sesto episodio di Widow’s Bay, intitolato “Our History”, ci proietta nel 1702 svelando le inquietanti origini della maledizione dell’isola. Una svolta narrativa fondamentale che risponde a molti dubbi dei fan, collegando finalmente i misteri del passato con la timeline del presente.

Il patto di Richard Warren e il segreto dei funghi

Il flashback diretto da Ti West (regista della trilogia horror X) fa luce su Richard Warren, interpretato da Hamish Linklater. Creduto da tutti un protettore e un leader provvidenziale, Richard si rivela in realtà un brutale assassino.

L’origine dei suoi presunti poteri e della sua apparente immortalità risiede nei truesight, i misteriosi funghi allucinogeni che crescono esclusivamente sul suolo isolato di Widow’s Bay. Prima di subire una condanna atroce, Warren lancia un avvertimento agghiacciante ai concittadini:

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“Il patto deve essere rispettato. Il patto che ci ha risparmiato in quel primo inverno. Mi ha parlato attraverso i funghi. Adempite al patto e la piaga si fermerà. Se non lo farete, i terrori non avranno fine.”

Resta tuttavia un enorme punto di domanda: l’entità che ha parlato a Richard (e che nel presente ha ossessionato Tom) è reale, o si tratta solo delle visioni distorte di un uomo alterato dalle sostanze?

L’arrivo di Sarah e l’interpretazione di Betty Gilpin

A dare corpo e tensione a questo salto nel tempo è l’ingresso nel cast di Betty Gilpin nel ruolo di Sarah Westcott Warren. La performance di Gilpin si muove magistralmente tra l’autenticità del terrore puro e un sottile, disperato umorismo nero.

Attraverso il diario di Sarah, che verrà poi recuperato secoli dopo, scopriamo i dettagli della sua fuga disperata insieme ai figli per sfuggire alla furia del marito e a una cittadina ormai fuori controllo, dove macabri feticci di capelli umani iniziano a comparire sulle porte delle vittime come sacrifici richiesti dall’isola stessa.

Cosa succede adesso? Gli elementi chiave verso il finale

Il sesto capitolo unisce i puntini della lore della serie, ma lascia aperta la questione principale: l’isola richiede davvero sacrifici umani per placare la peste?

Ecco cosa sappiamo per certo e cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo episodio, già disponibile in streaming: