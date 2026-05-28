Il finale della prima stagione di The Testaments, lo spinoff sequel de Il racconto dell’ancella, ha lasciato il pubblico di Hulu con un momento tanto intimo quanto inaspettato. Il bacio tra Becka e Agnes ha subito acceso il dibattito tra i fan, spingendo le due attrici protagoniste a fare chiarezza sul vero significato di quella scena.

Un momento di luce nel buio di Galaad

Nel teso finale di stagione, andato in onda mercoledì 27 maggio, i destini delle giovani protagoniste si incrociano in modo drammatico. Becka (Mattea Conforti) si trova a percorrere la navata per sposare Garth (Brad Alexander). Un matrimonio che arriva subito dopo una tragedia: la madre di Becka ha accettato, su suggerimento di Zia Lydia, di prendersi la colpa per l’omicidio del dottor Grove (il padre di Becka, in realtà ucciso dalla stessa ragazza nel penultimo episodio) per salvarle la vita.

Poco prima del sì, Becka e Agnes (Chase Infiniti) condividono un momento da sole che culmina in un bacio a sorpresa. Becka aveva già confessato in precedenza i suoi sentimenti romantici per l’amica, rendendo questo istante cruciale per il suo percorso.

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“Ricordo quando ho letto quel momento”, ha dichiarato Mattea Conforti a PEOPLE. “Becka finalmente ha qualcosa di bello dopo eventi così terribili. È come se ci fosse della luce per lei. Riesce a ottenere qualcosa che desidera”.

Il vero significato del bacio: amore platonico o romanticismo?

Dietro la macchina da presa, la scena è stata tutt’altro che improvvisata. Le due attrici e il regista dell’episodio, Mike Barker, hanno discusso a lungo su come interpretare quel contatto fisico in un mondo rigido come quello di Galaad.

Secondo Conforti, il bacio non va necessariamente letto come l’inizio di una storia d’amore canonica, ma come un profondo atto di accettazione reciproca:

Per Agnes: È un modo per accettare Becka esattamente per quella che è.

È un modo per accettare Becka esattamente per quella che è. Per Becka: Rappresenta un ringraziamento profondo e disperato.

Rappresenta un ringraziamento profondo e disperato. Il valore simbolico: Un simbolo del loro amore eterno in chiave platonica e di amicizia, anche se Becka è libera di interpretarlo come preferisce.

Il contrasto doloroso con il matrimonio

Se il bacio ha rappresentato un momento di sollievo, la scena successiva è stata definita da Mattea Conforti come la più difficile da girare dell’intera stagione. Camminare verso l’altare ha significato per Becka piegarsi di nuovo al destino e alle regole che il regime di Galaad le ha imposto, cancellando l’illusione di una via d’uscita.

A complicare la situazione c’è anche la cotta che Agnes ha sempre avuto per Garth, lo stesso comandante che lei stessa ha pregato di sposare Becka per proteggerla dopo la morte del dottor Grove.

Sul futuro sentimentale tra Agnes e Garth, l’attrice Chase Infiniti ha lasciato una porta aperta: “Mai dire mai. Anche se siamo a Galaad, i sentimenti umani sono reali. Vedremo cosa succederà”.