Il finale della prima stagione di Marshals, lo spinoff di Yellowstone, ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso dopo un brutale agguato. Gli attori Logan Marshall-Green e Arielle Kebbel hanno finalmente rotto il silenzio sul destino dei loro personaggi in vista della seconda stagione.

Chi si salva dopo il cliffhanger di “Wolves at the Door”

L’ultimo episodio della prima stagione si è chiuso con una vera e propria pioggia di proiettili ai danni di Cal (Logan Marshall-Green) e Belle (Arielle Kebbel), i due membri dell’unità d’élite dei marshal guidata da Kayce Dutton (Luke Grimes). I killer, inviati dalla famiglia Weaver, hanno teso loro un’imboscata letale.

In un’intervista a The Hollywood Reporter, i due attori hanno confermato ufficialmente che entrambi i personaggi sono vivi e torneranno nei nuovi episodi. Le riprese della seconda stagione sono già iniziate e la trama ripartirà esattamente da quel momento drammatico.

Tuttavia, Logan Marshall-Green ha raffreddato gli entusiasmi:

“Posso confermare che Cal è vivo, ma non necessariamente indenne. Tutti quanti passeranno dei guai seri all’inizio della nuova stagione.”

La minaccia dei Weaver e il segreto di Cal

Il finale non ha solo messo in pericolo i protagonisti, ma ha anche svelato il vero villain della seconda stagione: il patriarca Tom Weaver (Chris Mulkey). L’allevatore è la mente dietro agli attacchi contro il presidente di Broken Rock, Rainwater (Gil Birmingham), e punta ora ai terreni della zona.

Il problema principale? Kayce Dutton non è minimamente consapevole della minaccia. Mentre i suoi uomini venivano枪击, Kayce si stava allontanando a cavallo con la sua nuova fiamma, Dolly (Ellyn Jameson), che è proprio la figlia di Weaver. Come se non bastasse, il figlio di Kayce, Tate (Brecken Merrill), si sta dirigendo proprio verso Tom Weaver.

Oltre alla faida terriera, la seconda stagione approfondirà due importanti rivelazioni su Cal:

La sua presenza in Montana non è legata solo al lavoro, ma al tentativo di riallacciare i rapporti con la figlia distante.

Il dolore al collo che lo tormenta è in realtà una forma rara di cancro, comune tra i soldati esposti ai focolai tossici (burn pits).

Cosa aspettarsi da Marshals 2

Lo showrunner Spencer Hudnut ha pianificato la serie sulla lunga distanza, inserendola perfettamente nel solco dell’universo creato da Taylor Sheridan, dove il potere, la terra e il denaro si scontrano con violenza.

Le riprese dei nuovi episodi sono già in corso. I due attori hanno anticipato che le conseguenze del tradimento dei Weaver saranno immediate e che la trama prenderà direzioni inaspettate, promettendo un inizio di stagione brutale e senza filtri per i protagonisti.