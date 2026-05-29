Il finale di Half Man ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso, chiudendo un cerchio di violenza, segreti e traumi familiari. L’ideatore e protagonista Richard Gadd ha rotto il silenzio sull’ultimo devastante episodio, svelando i dettagli dietro il colpo di scena principale e il destino dei due fratelli.

Il destino di Ruben e la verità sul quarto episodio

Il sesto episodio di Half Man ha confermato il timore più grande dei fan: Ruben è morto. Richard Gadd ha affrontato direttamente la struttura narrativa della serie, spiegando la scelta di anticipare la rivelazione del decesso, avvenuta originariamente nell’episodio 4 con il trasporto del corpo senza vita.

L’autore ha voluto destrutturare la narrazione classica, portando la morte di Ruben in primo piano per concentrare l’epilogo non sul “se” sarebbe successo, ma sulle conseguenze psicologiche ed emotive della sua scomparsa. Il focus si è così spostato interamente sul confronto finale tra i due protagonisti, offrendo una chiave di lettura più profonda sull’impatto del trauma.

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Il confronto finale tra Niall e Ruben: colpa e sessualità

Il cuore dell’episodio ruota attorno al faccia a faccia in prigione, dove Niall decide finalmente di confessare a Ruben la verità sulla propria sessualità. La reazione di Ruben, tuttavia, ribalta completamente le aspettative del fratello e dello spettatore:

L’apatia di Ruben: Non mostra rabbia né omofobia, ma una totale indifferenza verso il segreto in sé, sottolineando come l’unico vero ostacolo sia sempre stata l’autofobia di Niall.

Non mostra rabbia né omofobia, ma una totale indifferenza verso il segreto in sé, sottolineando come l’unico vero ostacolo sia sempre stata l’autofobia di Niall. La ripartizione della colpa: Ruben dichiara di accettare solo il “10 o 15 percento” della responsabilità per l’angoscia esistenziale subita da Niall durante la sua vita.

Ruben dichiara di accettare solo il “10 o 15 percento” della responsabilità per l’angoscia esistenziale subita da Niall durante la sua vita. Il trauma condiviso: Ruben confessa a sua volta il segreto più oscuro legato agli abusi sessuali subiti dal padre, un momento che definisce la sua corazza e la sensazione di sentirsi, appunto, un “mezzo uomo” (half man).

“La serie parla di come due ragazzi cresciuti in un’epoca poco accogliente nel Regno Unito abbiano assorbito pregiudizi e comportamenti tossici, capaci di corromperli fino alla fine”, ha spiegato Richard Gadd analizzando l’evoluzione dei personaggi.

Il mistero del discorso al funerale e le scene tagliate

Un altro punto centrale del finale è il toccante discorso di Ruben al funerale della madre Maura. La scena è volutamente ambigua e, secondo Gadd, si presta a molteplici interpretazioni valide. Da un lato può essere visto come l’unico momento di autentica onestà del personaggio; dall’altro, potrebbe trattarsi di una mossa calcolata per manipolare Mona o per far sprofondare Niall nei sensi di colpa.

Gadd ha inoltre confermato che, se l’agente penitenziario non avesse interrotto il tesissimo confronto precedente tra Niall e Mona al funerale, la situazione sarebbe degenerata inevitabilmente in violenza fisica contro Niall.

Con la decisione definitiva di Mona di allontanarsi e la chiusura dei conti tra i due fratelli, Half Man si consacra come un’attenta e cruda disamina sulla mascolinità tossica e il peso dei segreti familiari, lasciando al pubblico il compito di elaborare le sfumature di un finale inevitabile ma non per questo meno doloroso.

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