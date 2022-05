Forse non conosci il vero ruolo del fegato nella digestione

Il corpo umano è come una macchina perfetta, lo abbiamo sentito dire dalla notte dei tempi, ma per essere una macchina perfetta ha bisogno del corretto funzionamento di ogni organo.

Ogni organo o arto che compone il nostro corpo ha i suoi compiti e, quando tutti lavorano in armonia, il nostro corpo funziona normalmente.

Ogni organo del nostro corpo ha un compito e svolgere i suoi compiti in modo sano è importante per noi per condurre una vita sana. Il fegato è uno degli organi più importanti del nostro corpo.

Ma quanto sappiamo del fegato? Qual è il ruolo del fegato nella digestione?

Il corpo umano è una struttura complessa. Nonostante ciò, con gli sviluppi nel mondo scientifico sul corpo umano, possiamo raggiungere qualsiasi informazione vogliamo sul nostro stesso corpo e sui nostri organi.

In realtà qual è la funzione del fegato?

Il fegato, che è il più grande organo solido del nostro corpo, pesa circa 1,5 kg. Allo stesso tempo, le funzioni del fegato, che è la ghiandola più grande del nostro corpo, ed fa anche:

La riserva di energia del corpo, Immagazzina energia, Sintetizza le proteine, esegue la sintesi dell’albumina, produce acidi biliari, è il centro di purificazione del corpo e funge da filtro.

Conserva grasso, zucchero e proteine, riequilibra gli ormoni del corpo, crea tolleranza nel corpo contro le proteine ​​estranee secrete dal nostro corpo ed infine svolge un ruolo fondamentale nell’escrezione dei pigmenti ferrosi nel corpo.

Qual è il ruolo del fegato nella digestione?

Il fegato non è il principale organo digestivo del nostro corpo, ma è uno degli organi che aiutano la digestione.

È un organo che supporta la digestione con i liquidi che secerne durante la digestione. Il succo di bile prodotto nel fegato va alla cistifellea e quindi all’intestino tenue attraverso un canale e apporta benefici alla digestione fisica dei grassi difficili da scomporre. Questo è il ruolo del fegato nella digestione.

fonte@Sabah