Attenzione non sempre arrossamento e gonfiore vuol dire allergia

Sebbene gonfiore al viso o in varie parti del corpo facciano venire subito in mente eventuali attacchi allergici, il motivo di questi gonfiori non sono sempre le allergie.

Gonfiore della pelle e delle mucose, degli organi interni, della laringe o della bocca possono essere sintomi di angioedema ereditario, una rara malattia ereditaria.

L’angioedema ereditario (HAE), spiegano gli esperti, è una malattia ereditaria relativamente rara che progredisce con attacchi di gonfiore (angioedema) in diverse parti del corpo.

La sua prevalenza nel mondo varia tra 1/10.000 e 1/50.000. La difficoltà maggiore nella diagnosi è che i medici lo fanno non conoscono a sufficienza la malattia e non considerano l’angioedema ereditario tra le diagnosi preliminari quando si esamina un paziente.

Pertanto, sebbene la malattia di solito inizi nell’infanzia e nell’adolescenza, spesso nei pazienti viene diagnosticata in età adulta.

Gli attacchi di gonfiore allergico vengono in mente immediatamente, spiegano gli specialisti, per questo motivo, sebbene non si tratti di una malattia allergica, la diagnosi, il trattamento e il follow-up di questa malattia vengono per lo più effettuati da specialisti in immunologia e allergologia.

A volte una diagnosi errata porta a un intervento chirurgico non necessario

I più pericolosi di questi gonfiori sono quelli che si verificano nella gola, nella laringe o nella bocca. Questa situazione può essere pericolosa in quanto può causare mancanza di respiro.

Spesso un edema nell’intestino può portare a sintomi quali forti dolori addominali, nausea, vomito e diarrea.