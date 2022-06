Gli incredibili benefici del formaggio

Il formaggio è una parte importante della gastronomia di molte cucine del mondo ed è indispensabile in una dieta equilibrata.

Ci sono oltre 2000 varietà di formaggio, la mozzarella attualmente è la più consumata. Naturalmente non mancano formaggi vari.

I formaggi vengono consumati al naturale o utilizzati nella preparazione di molti piatti, tutti benefici per la nostra salute.

Quali sono i benefici del formaggio?

Il suo alto contenuto di calcio, importante per tutta la vita e necessario soprattutto per la normale crescita e sviluppo delle ossa nei bambini.

È anche coinvolto nel corretto funzionamento dei muscoli, degli enzimi digestivi e garantisce la coagulazione del sangue.

Il fabbisogno di calcio è di 1000 mg per le persone di età compresa tra 19 e 23 anni e di 950 mg per quelle di età superiore ai 24 anni.

Questo macronutriente aiuta a costruire muscoli e mantenere il tessuto osseo. Le proteine ​​presenti nel formaggio sono di buona qualità perché contengono tutti i 9 aminoacidi essenziali che l’organismo non sa produrre.

Ad esempio, 100 grammi di formaggio Camembert contengono circa 18 grammi di proteine. Il formaggio Telemea contiene 20 grammi di proteine ​​ogni 100 grammi.

La vitamina D aiuta il corpo ad assorbire calcio e fosforo e aiuta a mantenere la normale funzione muscolare.

Da aprile a ottobre la radiazione UV ci permette di fare il pieno di questa vitamina, ma nei mesi autunnali e invernali si esaurisce: è quindi nostro interesse inserire nei nostri menù una porzione di formaggio.

Lo zinco contribuisce al normale funzionamento del sistema immunitario, afferma il nostro esperto. Per trascorrere un inverno in forma, non esitare a mangiare regolarmente telemea o qualsiasi tipo di formaggio che ti piace.

Niente come una porzione di formaggio o telemea ricca di vitamine, soprattutto quelle del gruppo B. Tra queste, la vitamina B2 che aiuta a ridurre la fatica, la vitamina B12 che partecipa alla normale formazione dei globuli rossi e la vitamina B9 essenziale per la crescita dei tessuti materni in durante la gravidanza.

Oltre a calcio e fosforo, il formaggio contiene magnesio che aiuta a ridurre l’affaticamento. Contiene anche potassio, che assicura il corretto funzionamento dei muscoli e mantiene la pressione sanguigna, ma anche fosforo, che contribuisce alla forza dei denti.

Infine, una porzione di formaggio da 30 grammi fornisce una media di 6,93 µg / 100 grammi di iodio, essenziale per la normale produzione di ormoni tiroidei.

È fondamentale selezionare il tipo di formaggio che si mangia e seguire una dieta equilibrata composta da una varietà di cibi.