I contagi continuano a calare anche in Lombardia

I numeri, fin dal primo giorno dello scoppio della pandemia qui in Italia, hanno sempre parlato chiaro: è la Lombardia la regione più colpita, col numero maggiore di contagiati ed anche purtroppo di morti.

Nelle ultime settimane, dopo il picco arrivato ad inizio aprile, si è cominciato ad assistere a un generale calo di contagiati in tutte le regioni, ma la Lombardia ha continuato a far registrare numeri poco incoraggianti.

Lombardia ed emergenza coronavirus (foto@Flickr)

Ma, per fortuna, negli ultimi giorni, anche qui si incomincia a intravedere la luce in fondo al tunnel, anche se la strada è ancora lunga e tortuosa.

Nella giornata di ieri il dato totale dell’intera regione è arrivato a 71.969 tamponi positivi, 713 in più del giorno precedente, il miglior dato di sempre sugli aumenti: solo il giorno prima erano 1091 in più, quello ancora prima i casi in più erano 1073. I decessi sono in totale 13.269, “solo” 163 in più: un dato in leggera discesa, anche se meno evidente di quello dei contagi.

Oltre Milano, tra le province più colpite ci sono Brescia, con 12.540 casi (+65), Bergamo con 11.047 (+45) e Cremona con 5.906 (+39).