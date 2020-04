Pordenone, ritrovato il bimbo di 3 anni sparito da casa

Questi due mesi sono stati i più terribili della storia recente dell’Italia e probabilmente non li dimenticheremo mai, pregando solo che almeno il peggio sia alle spalle.

Naturalmente il coronavirus non è però l’unica piaga o disgrazia che affligge il nostro paese, ma per fortuna qualche volta qualche buona notizia arriva, a mostrare che il sole è ancora lì, come la speranza, pronto a splendere per noi.

Martedì sono state ore di forte apprensione a Pordenone: un bambino di appena tre anni era improvvisamente scomparso dalla sua casa.

Il bambino era uscito di casa nella tarda serata senza che se ne accorgessero i genitori: la mamma stava preparando la cena e non lo aveva più visto.

E il terrore ha attanagliato tutti noi, ma per fortuna ci sono volute tre ore per giungere al lieto fine: il piccolo è stato ritrovato da due cittadini-volontari che lo cercavano, non era lontano da casa e per fortuna era solo infreddolito.

Il lieto fine è avvenuto anche grazie alla forte mobilitazione di tutti. Sul posto sono infatti accorse decine di persone tra i volontari della Protezione civile, Vigili del fuoco, Carabinieri, tecnici del Soccorso alpino e numerosi cittadini che hanno appreso della scomparsa dai social. Il Comune ha fatto potenziare al massimo la pubblica illuminazione e acceso anche le luci dello stadio.